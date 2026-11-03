Le difficoltà in campionato accompagnano gli inglesi verso Lipsia-Manchester City, in programma mercoledì 4 novembre 2026 alle 21:00. Alla Red Bull Arena, la quarta giornata della League Phase di Champions League offre a entrambe la possibilità di migliorare la propria posizione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il City ha sei punti e cerca continuità dopo il successo sull’AEK Atene; il Lipsia, fermo a tre, deve riscattare la sconfitta contro il Real Madrid. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

La partita su Sky Sport Calcio: come seguirla anche online

Lipsia, Nusa e Rômulo rilanciano la fiducia

, con calcio d’inizio alle. La telecronaca sarà affidata a, con il commento tecnico di. Per losaranno disponibili. Gli abbonati Sky con un’offerta che comprende l’incontro potranno utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili. Su NOW servirà un abbonamento Sport abilitato alla visione della Champions League.Il, firmato da, ha restituito al Lipsia un risultato utile per preparare la sfida europea. La squadra di Martín Demichelis cerca ora una conferma contro un avversario che richiederà attenzione in ogni fase. Inil percorso resta complicato: il successo casalingo contro il PSV è stato accompagnato da due sconfitte, l’ultima delle quali per. Le, a fronte di tre gol realizzati, indicano la necessità di proteggere meglio la difesa.dovrebbe confermaree Rômulo, con Gruda e Reitz a completare il reparto offensivo. Baumgartner e Nkunku, reduci dai rispettivi problemi fisici, rappresentano possibili alternative nel corso della gara. A centrocampo sono attesi Banzuzi ed El Aynaoui.

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 31 OTTOBRE: Antonio Nusa dell’RB Lipsia esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra FC Schalke 04 e RB Lipsia alla Veltins-Arena il 31 ottobre 2026 a Gelsenkirchen, Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Manchester City, l’Europa per ritrovare incisività

La chiave tattica: superare la pressione e proteggere gli spazi laterali

La vittoria sull’ha permesso aldi reagire alla sconfitta contro il PSG. Le cinque reti segnate hanno portato tre punti e indicazioni incoraggianti anche dai giocatori meno utilizzati. Il rendimento in Premier League lascia però questioni da risolvere. Il, secondo consecutivo in campionato, impone alla squadra di Enzo Maresca di ritrovare efficacia negli ultimi metri.potrebbero essere confermati alle spalle di Haaland , con Doku sulla sinistra. In difesa Guéhi è candidato ad affiancare Rúben Dias, mentre Anderson ed Enzo Fernández dovrebbero comporre la mediana. Resta indisponibile Semenyo.Il confronto tra duepotrebbe rendere decisivi i movimenti dei trequartisti.avrà la possibilità di cercare spazio alle spalle di Banzuzi ed El Aynaoui, mentre Reitz potrebbe muoversi nella zona davanti ai centrali del City. Per il Lipsia sarà importante evitare che i due mediani vengano attratti contemporaneamente verso il pallone. Una distanza eccessiva dalla difesa faciliterebbe le combinazioni tra Cherki, Foden e Haaland, costringendo Orbán e Lukeba a scegliere se uscire o proteggere la profondità.

Gli inglesi dovranno invece controllare le ripartenze di Nusa e Gruda, soprattutto quando i terzini accompagneranno l’attacco. Rômulo potrebbe offrire un primo appoggio utile per far avanzare i compagni e impedire al City di recuperare subito il possesso. La gestione del pallone dopo il recupero sarà uno dei passaggi centrali della partita: il Lipsia dovrà uscire con precisione dalla pressione, mentre il City cercherà di mantenere gli avversari lontani dalla propria area.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 28 OTTOBRE: Rayan Cherki del Manchester City esulta per il secondo gol della sua squadra, segnato dal compagno Vitor Reis, durante la partita del quarto turno della Carabao Cup tra Manchester City e Brighton & Hove Albion all’Etihad Stadium il 28 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Le probabili formazioni di Lipsia-Manchester City: Rômulo davanti, Maresca punta su Foden e Cherki

Ildovrebbe affidarsi a Vandevoordt tra i pali, conin difesa. Banzuzi ed El Aynaoui sono attesi davanti alla retroguardia, mentre Gruda, Reitz esosterranno Rômulo.

Nel Manchester City, Donnarumma dovrebbe partire in porta. Matheus Nunes e Gvardiol presidieranno le corsie difensive, con Rúben Dias e Guéhi al centro. Davanti alla coppia Anderson-Enzo Fernández, spazio a Foden, Cherki e Doku alle spalle di Haaland.

RB LIPSIA (4-2-3-1): Vandevoordt; Henrichs, Orbán, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Reitz, Nusa; Rômulo. Allenatore: Martín Demichelis.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson, Enzo Fernández; Foden, Cherki, Doku; Haaland. Allenatore: Enzo Maresca.

I riferimenti dell’incontro