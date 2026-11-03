Il City cerca punti per avvicinarsi alle prime otto dopo aver travolto l’AEK
Le difficoltà in campionato accompagnano gli inglesi verso Lipsia-Manchester City, in programma mercoledì 4 novembre 2026 alle 21:00. Alla Red Bull Arena, la quarta giornata della League Phase di Champions League offre a entrambe la possibilità di migliorare la propria posizione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il City ha sei punti e cerca continuità dopo il successo sull’AEK Atene; il Lipsia, fermo a tre, deve riscattare la sconfitta contro il Real Madrid. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
La partita su Sky Sport Calcio: come seguirla anche onlineLipsia-Manchester City sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, con calcio d’inizio alle 21:00 italiane. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Per lo streaming saranno disponibili NOW e Sky Go. Gli abbonati Sky con un’offerta che comprende l’incontro potranno utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili. Su NOW servirà un abbonamento Sport abilitato alla visione della Champions League.
Lipsia, Nusa e Rômulo rilanciano la fiduciaIl 2-0 sul campo dello Schalke, firmato da Nusa e Rômulo, ha restituito al Lipsia un risultato utile per preparare la sfida europea. La squadra di Martín Demichelis cerca ora una conferma contro un avversario che richiederà attenzione in ogni fase. In Champions il percorso resta complicato: il successo casalingo contro il PSV è stato accompagnato da due sconfitte, l’ultima delle quali per 4-1 contro il Real Madrid. Le otto reti subite nelle prime tre giornate, a fronte di tre gol realizzati, indicano la necessità di proteggere meglio la difesa. Demichelis dovrebbe confermare Nusa e Rômulo, con Gruda e Reitz a completare il reparto offensivo. Baumgartner e Nkunku, reduci dai rispettivi problemi fisici, rappresentano possibili alternative nel corso della gara. A centrocampo sono attesi Banzuzi ed El Aynaoui.
Manchester City, l’Europa per ritrovare incisivitàLa vittoria sull’AEK Atene ha permesso al Manchester City di reagire alla sconfitta contro il PSG. Le cinque reti segnate hanno portato tre punti e indicazioni incoraggianti anche dai giocatori meno utilizzati. Il rendimento in Premier League lascia però questioni da risolvere. Il ko per 1-0 contro il Brighton, secondo consecutivo in campionato, impone alla squadra di Enzo Maresca di ritrovare efficacia negli ultimi metri. Foden e Cherki potrebbero essere confermati alle spalle di Haaland, con Doku sulla sinistra. In difesa Guéhi è candidato ad affiancare Rúben Dias, mentre Anderson ed Enzo Fernández dovrebbero comporre la mediana. Resta indisponibile Semenyo.
La chiave tattica: superare la pressione e proteggere gli spazi lateraliIl confronto tra due 4-2-3-1 potrebbe rendere decisivi i movimenti dei trequartisti. Cherki avrà la possibilità di cercare spazio alle spalle di Banzuzi ed El Aynaoui, mentre Reitz potrebbe muoversi nella zona davanti ai centrali del City. Per il Lipsia sarà importante evitare che i due mediani vengano attratti contemporaneamente verso il pallone. Una distanza eccessiva dalla difesa faciliterebbe le combinazioni tra Cherki, Foden e Haaland, costringendo Orbán e Lukeba a scegliere se uscire o proteggere la profondità.
Gli inglesi dovranno invece controllare le ripartenze di Nusa e Gruda, soprattutto quando i terzini accompagneranno l’attacco. Rômulo potrebbe offrire un primo appoggio utile per far avanzare i compagni e impedire al City di recuperare subito il possesso. La gestione del pallone dopo il recupero sarà uno dei passaggi centrali della partita: il Lipsia dovrà uscire con precisione dalla pressione, mentre il City cercherà di mantenere gli avversari lontani dalla propria area.
Le probabili formazioni di Lipsia-Manchester City: Rômulo davanti, Maresca punta su Foden e CherkiIl Lipsia dovrebbe affidarsi a Vandevoordt tra i pali, con Henrichs, Orbán, Lukeba e Raum in difesa. Banzuzi ed El Aynaoui sono attesi davanti alla retroguardia, mentre Gruda, Reitz e Nusa sosterranno Rômulo.
Nel Manchester City, Donnarumma dovrebbe partire in porta. Matheus Nunes e Gvardiol presidieranno le corsie difensive, con Rúben Dias e Guéhi al centro. Davanti alla coppia Anderson-Enzo Fernández, spazio a Foden, Cherki e Doku alle spalle di Haaland.
RB LIPSIA (4-2-3-1): Vandevoordt; Henrichs, Orbán, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Reitz, Nusa; Rômulo. Allenatore: Martín Demichelis.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson, Enzo Fernández; Foden, Cherki, Doku; Haaland. Allenatore: Enzo Maresca.
I riferimenti dell’incontro
- Competizione: Champions League 2026/27.
- Giornata: 4ª della League Phase.
- Data: mercoledì 4 novembre 2026.
- Orario italiano: 21:00.
- Stadio: Red Bull Arena, Lipsia.
- Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.
- Streaming: NOW e Sky Go.
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