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Il campionato scozzese propone una sfida interessante tra due squadre con ambizioni diverse: Livingston-Aberdeen, in programma venerdì 1 maggio alle ore 20:45. Il Livingston, sesto in classifica, vuole consolidare la propria posizione nella parte alta, mentre l’Aberdeen, secondo, è in piena corsa per le prime posizioni e punta a mantenere alta la pressione sulla vetta. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Il momento delle due squadreIl Livingston, allenato da David Martindale, si presenta con un 3-4-1-2 compatto e dinamico, che punta su organizzazione e inserimenti offensivi. May agirà alle spalle della coppia Yengi-Bokila, con l’obiettivo di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria.
L’Aberdeen, guidato da Jimmy Thelin, risponde con un 5-4-1 solido e ben strutturato, costruito su compattezza difensiva e ripartenze rapide. Lazetic sarà il riferimento offensivo, supportato da un centrocampo pronto a sostenere entrambe le fasi di gioco. Con il secondo posto in classifica, gli ospiti vogliono ottenere un risultato positivo per continuare la corsa ai vertici.
Le probabili formazioni di Livingston-AberdeenCi si attende una partita equilibrata ma intensa, con il Livingston che proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una squadra di alta classifica, mentre l’Aberdeen cercherà di imporre la propria solidità e qualità per portare a casa punti importanti. In una sfida così delicata, la gestione dei ritmi e la concretezza sotto porta potranno risultare decisive.
Livingston (3-4-1-2): Prior, Sylla, Wilson, Finlayson, Brenet, Pittman, Tait, Montano, May, Yengi, Bokila. Allenatore: David Martindale
Aberdeen (5-4-1): Mitov, Jensen, Knoester, Milne, Devlin, Lobban, Karlsson, Armstrong, Aouchiche, Keskinen, Lazetic. Allenatore: Jimmy Thelin
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