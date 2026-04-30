Delirio Stoccarda: segna al 119' e vola in finale di Coppa di Germania

Il campionato scozzese propone una sfida interessante tra due squadre con ambizioni diverse: Livingston-Aberdeen, in programma venerdì 1 maggio alle ore 20:45. Il Livingston, sesto in classifica, vuole consolidare la propria posizione nella parte alta, mentre l’Aberdeen, secondo, è in piena corsa per le prime posizioni e punta a mantenere alta la pressione sulla vetta. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da David Martindale, si presenta con un 3-4-1-2 compatto e dinamico, che punta su organizzazione e inserimenti offensivi. May agirà alle spalle della coppia Yengi-Bokila, con l’obiettivo di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

L’Aberdeen, guidato da Jimmy Thelin, risponde con un 5-4-1 solido e ben strutturato, costruito su compattezza difensiva e ripartenze rapide. Lazetic sarà il riferimento offensivo, supportato da un centrocampo pronto a sostenere entrambe le fasi di gioco. Con il secondo posto in classifica, gli ospiti vogliono ottenere un risultato positivo per continuare la corsa ai vertici.

Le probabili formazioni di Livingston-Aberdeen

Ci si attende una partita equilibrata ma intensa, con il Livingston che proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una squadra di alta classifica, mentre l’Aberdeen cercherà di imporre la propria solidità e qualità per portare a casa punti importanti. In una sfida così delicata, la gestione dei ritmi e la concretezza sotto porta potranno risultare decisive.

Livingston (3-4-1-2): Prior, Sylla, Wilson, Finlayson, Brenet, Pittman, Tait, Montano, May, Yengi, Bokila. Allenatore: David Martindale

Aberdeen (5-4-1): Mitov, Jensen, Knoester, Milne, Devlin, Lobban, Karlsson, Armstrong, Aouchiche, Keskinen, Lazetic. Allenatore: Jimmy Thelin

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