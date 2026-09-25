In occasione della 7ª giornata del Girone B di Serie C, sabato 26 settembre alle ore 17:30 si affrontano Livorno e Pianese allo stadio Armando Picchi. Gli amaranto arrivano all'appuntamento con 11 punti in classifica, dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Guidonia Montecelio, mentre la Pianese ha conquistato il terzo punto stagionale grazie all'1-1 interno contro la Sambenedettese. La squadra di Cristiano Lucarelli cerca quindi di tornare al successo davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti vanno a caccia della prima vittoria del campionato.VEDI LIVORNO-PIANESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Livorno ha iniziato bene la stagione e, nonostante il pareggio di Guidonia, resta nelle zone alte della classifica; la Pianese, invece, ha interrotto una serie di risultati negativi riuscendo a rimontare la Samb nel posticipo di lunedì. Per seguire le gare disponibili in diretta suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Livorno-Pianese.

Dove vedere Livorno-Pianese in diretta TV e streaming

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La partita sarà quindi visibile regolarmente attraverso Sky Sport, con la possibilità di seguirla in streaming tramite Sky Go e NOW. È consigliabile controllare in anticipo le condizioni del proprio abbonamento per assicurarsi di avere accesso all'evento.

Livorno-Pianese: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Livorno-Pianese

Competizione: Serie C 2026/27

Girone: B

Giornata: 7ª

Data: sabato 26 settembre 2026

Orario: 17:30

Stadio: Armando Picchi, Livorno

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: Sky Go e NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il calendario aggiornato della settima giornata conferma Livorno-Pianese alle 17:30 di sabato 26 settembre allo stadio Armando Picchi.

Il momento del Livorno

Il Livorno di Cristiano Lucarelli arriva alla sfida con 11 punti e una sola sconfitta nelle prime sei giornate. Il pareggio per 1-1 contro il Guidonia Montecelio ha impedito agli amaranto di dare continuità alla vittoria ottenuta pochi giorni prima contro il Vado, ma la squadra resta nelle zone alte del Girone B. A Guidonia il Livorno è passato in vantaggio al 42' con Mattia Malotti, prima di essere raggiunto nella ripresa da Sannipoli.

Il tecnico amaranto dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2, modulo indicato nelle probabili formazioni ufficiali del club. Malotti può agire alle spalle della coppia offensiva, con Aramu e Di Carmine candidati a partire dal primo minuto. A centrocampo Arrigoni rappresenta uno dei riferimenti centrali, mentre la sfida con la Pianese offre al Livorno l'opportunità di tornare immediatamente a vincere davanti al proprio pubblico.

Il momento della Pianese

La

ha conquistato un punto prezioso contro la Sambenedettese, pareggiando 1-1 dopo essere andata sotto nel primo tempo. I bianconeri hanno risposto al gol di Sgarbi con

, trovando così il terzo punto del campionato e interrompendo una serie di risultati senza vittorie.

Contro il Livorno Zanchetta dovrebbe confermare il 3-5-2, sistema già utilizzato nell'ultima gara. La linea a tre potrebbe essere composta da Chesti, Di Cosmo e Masetti, mentre Tirelli, Bertini e Proietto sono candidati alla conferma in mezzo al campo. Davanti, Bellini e Fabrizi rappresentano le principali soluzioni offensive dopo essere partiti titolari contro la Samb.

Le probabili formazioni di Livorno-Pianese

Il

dovrebbe presentarsi con il 4-3-1-2 indicato dal club, con Martinez tra i pali e Regazzetti, Bachini, Falasco e Veseli davanti al portiere. Arrigoni, Mawete e Bacciardi potrebbero comporre la mediana, con Malotti alle spalle di Aramu e Di Carmine. Le scelte restano comunque subordinate alle valutazioni di Lucarelli prima del calcio d'inizio.

La Pianese dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Astaldi è candidato alla conferma in porta, con Chesti, Di Cosmo e Masetti nella linea difensiva. Tirelli, Bertini, Proietto, Ianesi e Negri possono completare il centrocampo, mentre Bellini e Fabrizi sono i principali candidati per il tandem offensivo.

Livorno (4-3-1-2): Martinez; Regazzetti, Bachini, Falasco, Veseli; Arrigoni, Mawete, Bacciardi; Malotti; Aramu, Di Carmine. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Pianese (3-5-2): Astaldi; Chesti, Di Cosmo, Masetti; Tirelli, Bertini, Proietto, Ianesi, Negri; Bellini, Fabrizi. Allenatore: Andrea Zanchetta.