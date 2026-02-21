Livorno-Pineto Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Livorno-Pineto: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 febbraio - 07:48

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 14:30, il Girone B della Serie C propone una sfida interessante allo stadio Armando Picchi: il Livorno affronta il Pineto Calcio in un confronto che può incidere sulla corsa ai playoff, obiettivo di entrambe le squadre.

Qui Livorno — Il Livorno arriva al match con un rendimento in netta crescita nel girone di ritorno. L’arrivo di Roberto Venturato in panchina ha portato maggiore equilibrio e compattezza, rilanciando gli amaranto a ridosso della zona playoff. In casa la squadra toscana ha mostrato continuità e solidità, sfruttando il fattore campo per costruire punti pesanti. La struttura tattica, spesso orientata al 4-3-1-2, valorizza il lavoro tra le linee e la presenza offensiva di giocatori esperti come Daniele Di Carmine e Francesco Dionisi, con Camporese e Panaioli pronti a garantire stabilità difensiva.

Qui Pineto — Il Pineto, allenato da Ivan Tisci, vive invece un momento meno brillante. Gli abruzzesi arrivano da tre sconfitte consecutive contro Juventus Next Gen, Ascoli e Ternana, un filotto negativo che ha rallentato la corsa in classifica. La squadra si presenta con un 3-4-2-1 consolidato, che punta molto sulle due mezze punte Spina e Pellegrino alle spalle dell’unica punta D’Andrea. Tuttavia, la fase difensiva nelle ultime uscite ha mostrato qualche fragilità, soprattutto nella gestione degli spazi e nelle transizioni negative.

Probabili formazioni — Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Falasco, Tosto, Camporese, Noce; Marchesi, Odjer, Panaioli; Biondi, Dionisi, Di Carmine. Allenatore: Roberto Venturato.

Pineto (3-4-2-1): Tonti; Ienco, Frare, Postiglione; Biggi, Lombardi, Germinario, Gagliardi; Spina, Pellegrino; D’Andrea. Allenatore: Ivan Tisci.

