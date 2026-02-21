derbyderbyderby streaming Livorno-Pineto Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Livorno-Pineto Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Livorno-Pineto: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C
Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 14:30, il Girone B della Serie C propone una sfida interessante allo stadio Armando Picchi: il Livorno affronta il Pineto Calcio in un confronto che può incidere sulla corsa ai playoff, obiettivo di entrambe le squadre.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie C:

  • Guarda ora Livorno-Pineto GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Livorno-Pineto in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Livorno-Pineto, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    Livorno-Pineto: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

    LIVORNO PINETO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Livorno-Pineto Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Qui Livorno

    Il Livorno arriva al match con un rendimento in netta crescita nel girone di ritorno. L’arrivo di Roberto Venturato in panchina ha portato maggiore equilibrio e compattezza, rilanciando gli amaranto a ridosso della zona playoff. In casa la squadra toscana ha mostrato continuità e solidità, sfruttando il fattore campo per costruire punti pesanti. La struttura tattica, spesso orientata al 4-3-1-2, valorizza il lavoro tra le linee e la presenza offensiva di giocatori esperti come Daniele Di Carmine e Francesco Dionisi, con Camporese e Panaioli pronti a garantire stabilità difensiva.

    Qui Pineto

    Il Pineto, allenato da Ivan Tisci, vive invece un momento meno brillante. Gli abruzzesi arrivano da tre sconfitte consecutive contro Juventus Next Gen, Ascoli e Ternana, un filotto negativo che ha rallentato la corsa in classifica. La squadra si presenta con un 3-4-2-1 consolidato, che punta molto sulle due mezze punte Spina e Pellegrino alle spalle dell’unica punta D’Andrea. Tuttavia, la fase difensiva nelle ultime uscite ha mostrato qualche fragilità, soprattutto nella gestione degli spazi e nelle transizioni negative.

    Probabili formazioni

    Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Falasco, Tosto, Camporese, Noce; Marchesi, Odjer, Panaioli; Biondi, Dionisi, Di Carmine. Allenatore: Roberto Venturato.

    Pineto (3-4-2-1): Tonti; Ienco, Frare, Postiglione; Biggi, Lombardi, Germinario, Gagliardi; Spina, Pellegrino; D’Andrea. Allenatore: Ivan Tisci.

