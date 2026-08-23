Livorno e SEF Torres 1903 si sono affrontate lunedì 24 agosto alle 20:30 nella prima giornata del campionato di Serie C, Girone B. Un debutto atteso per entrambe le squadre, chiamate a iniziare la stagione con il piede giusto.

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Il momento delle due squadre

Il Livorno si è presentato all'appuntamento forte del successo ottenuto nell'ultima uscita contro la Reggiana, battuta con un convincente 3-1. Un risultato che ha contribuito a creare entusiasmo intorno alla squadra e dato fiducia al gruppo guidato da Cristiano Lucarelli.

Nelle ultime cinque gare il Livorno aveva raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Considerando invece esclusivamente le ultime cinque partite disputate in Serie C, il bilancio era di due vittorie e tre sconfitte, a testimonianza di una squadra ancora alla ricerca della necessaria continuità.

Dall'altra parte, la Torres arrivava al confronto con qualche interrogativo in più. La formazione allenata da Alfonso Greco era reduce dal pesante ko per 4-1 contro lo Spezia, una sconfitta che aveva evidenziato soprattutto alcune difficoltà nella fase difensiva.

Il rendimento complessivo delle ultime cinque partite della Torres parlava di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. In Serie C, invece, il bilancio era leggermente più positivo, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

La sfida del Picchi rappresentava quindi un primo banco di prova importante per entrambe. Il Livorno puntava sull'entusiasmo generato dal successo contro la Reggiana e sul fattore campo, mentre la Torres era chiamata a reagire immediatamente dopo la battuta d'arresto contro lo Spezia.

Per Greco, in particolare, la priorità era ritrovare solidità e compattezza difensiva. Lucarelli, invece, cercava conferme sull'equilibrio mostrato dalla propria squadra, con l'obiettivo di trasformare il buon momento in un avvio di campionato convincente.

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