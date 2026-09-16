La Serie C propone il confronto tra Livorno e Vado, valido per la quinta giornata del Girone B. Il match è in programma mercoledì 16 settembre 2026 alle 21:00 allo stadio Armando Picchi di Livorno. Gli amaranto cercano un immediato riscatto dopo il ko contro lo Spezia, mentre il Vado arriva all'appuntamento con l'obiettivo di interrompere un momento complicato. VEDI LIVORNO-VADO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

l Livorno arriva alla sfida con 7 punti e il 7º posto in classifica, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il Vado è invece 14º con 4 punti, dopo una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La formazione allenata da Cristiano Lucarelli è reduce dal 2-0 subito sul campo dello Spezia, mentre i liguri hanno perso 1-0 in casa contro il Campobasso. Per il Vado la vigilia è stata inoltre movimentata dall'esonero di Matteo Pastorino, con la squadra affidata al suo vice Paolo Annoni. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI LIVORNO-VADO. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Livorno-Vado in diretta TV e streaming

Livorno-Vado sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 259. La partita sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette le gare di Serie C. La programmazione ufficiale di Sky per la quinta giornata indica infatti la sfida del Picchi sul canale 259.

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Come accedere allo streaming di Livorno-Vado

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Livorno-Vado: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida tra Livorno e Vado è fissata per mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 21:00. La gara sarà visibile su Sky Sport 259 e in streaming su NOW. Il match si disputerà allo stadio Armando Picchi, dove il Livorno ha già conquistato due vittorie in questo campionato.

Partita: Livorno-Vado

Livorno-Vado Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Data: mercoledì 16 settembre 2026

mercoledì 16 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Armando Picchi, Livorno

Armando Picchi, Livorno Diretta TV: Sky Sport 259

Sky Sport 259 Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Livorno

Il Livorno si presenta al turno infrasettimanale con 7 punti e il 7º posto in classifica. L'avvio della squadra di Cristiano Lucarelli è stato positivo: due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro giornate, con un rendimento particolarmente interessante tra le mura amiche.

Gli amaranto hanno infatti vinto entrambe le gare disputate al Picchi, superando prima il Guidonia Montecelio e poi l'Atalanta U23. L'ultimo turno ha invece interrotto la striscia positiva con il 2-0 subito a La Spezia, risultato che Lucarelli vuole lasciarsi immediatamente alle spalle.

La sfida contro il Vado arriva quindi in un momento nel quale il Livorno ha l'opportunità di reagire subito. Il tecnico dovrebbe ricorrere a qualche rotazione vista la distanza ravvicinata tra le partite, mantenendo però una struttura competitiva. Aramu è atteso dal primo minuto, mentre in attacco è favorito Di Carmine. In difesa conferme per Martinez tra i pali e per la coppia centrale Bachini-Veseli.

Il fattore campo potrebbe avere un peso importante: il Livorno ha finora mostrato un rendimento interno convincente e punta a sfruttarlo nuovamente per tornare a muovere la classifica dopo il passo falso del Picco.

Qui Vado

Il Vado arriva invece alla trasferta toscana con 4 punti e il 14º posto. La squadra ligure ha iniziato il campionato con una vittoria sull'Atalanta U23, un pareggio contro la Pianese e due sconfitte consecutive contro Reggiana e Campobasso.

L'ultimo ko, arrivato in casa contro il Campobasso, ha reso ancora più delicata la vigilia. Il Vado ha avuto anche l'occasione per pareggiare nel finale, ma Vita ha fallito un calcio di rigore, lasciando i rossoblù a mani vuote.

A rendere ancora più particolare l'avvicinamento alla partita è stato l'esonero di Matteo Pastorino, ufficializzato nella serata di martedì. La società ha affidato temporaneamente la squadra a Paolo Annoni, già vice dello staff, chiamato a preparare in pochissime ore una trasferta molto impegnativa.

Il cambio in panchina, almeno secondo le indicazioni della vigilia, non dovrebbe comunque comportare una rivoluzione tattica. Annoni dovrebbe confermare la difesa a tre e il centrocampo a cinque, con Hergheligiu davanti alla difesa e Hamlili-Candiano a completare la zona centrale. Davanti è attesa la coppia Vita-Cernigoi.

La chiave tattica della partita

Il Livorno dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, affidando ad Arrigoni e Menarini il compito di proteggere la squadra e alimentare la linea offensiva composta da Malagrida, Aramu e Mawete. In avanti dovrebbe esserci Di Carmine.

Il Vado dovrebbe rispondere con un 3-5-2, sistema che permette ai liguri di avere maggiore densità nella zona centrale e di utilizzare Ghezzi e Carlini per accompagnare la manovra sulle fasce.

La partita potrebbe quindi giocarsi soprattutto sulla capacità del Livorno di trovare spazio tra le linee e sulla resistenza del Vado nella zona centrale. Gli amaranto proveranno a imporre il ritmo e sfruttare la qualità dei tre giocatori alle spalle della punta, mentre gli ospiti cercheranno di mantenere compattezza e ripartire rapidamente con Vita e Cernigoi.

Da non trascurare anche il fattore panchina: Lucarelli può contare su una rosa da ruotare nel turno infrasettimanale, mentre Annoni si trova a gestire una squadra appena affidatagli dopo l'esonero di Pastorino.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni raccontano due situazioni differenti. Il Livorno dovrebbe ruotare alcuni elementi senza rinunciare all'ossatura della squadra, cone Di Carmine favorito per guidare l'attacco. Nel Vado, invece, il cambio improvviso in panchina non dovrebbe modificare l'impianto preparato da Pastorino:, con Vita e Cernigoi in avanti.

LIVORNO (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Rizza; Arrigoni, Menarini; Malagrida, Aramu, Mawete; Di Carmine. All. Cristiano Lucarelli

VADO (3-5-2): Bellocci; Saltarelli, Gulinelli, Piana; Ghezzi, Candiano, Hergheligiu, Hamlili, Carlini; Vita, Cernigoi. All. Paolo Annoni