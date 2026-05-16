La Ligue 1 propone la sfida tra Lorient-Le Havre, in programma domenica 17 maggio alle ore 21:00. I padroni di casa occupano il nono posto in classifica, mentre il Le Havre è quattordicesimo e cerca punti preziosi per chiudere la stagione in tranquillità. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO FRANCESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Olivier Pantaloni, si presenta con un 3-4-2-1 dinamico e offensivo. Bamba sarà il principale riferimento avanzato, supportato da Pagis e Makengo sulla trequarti.

Il Le Havre, guidato da Didier Digard, risponde con un 4-4-2 compatto e ordinato. Samatta e Soumaré formeranno la coppia offensiva, mentre Seko e Kechta avranno il compito di dare qualità e intensità al centrocampo.

Le probabili formazioni di Lorient-Le Havre

Ci si attende una gara equilibrata e intensa, con il Lorient leggermente favorito grazie al fattore campo e a una classifica più tranquilla. Il Le Havre proverà a sfruttare organizzazione e ripartenze per conquistare punti importanti.

Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni

Le Havre (4-4-2): Diaw, Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui, Doucouré, Ndiaye, Seko, Kechta, Soumaré, Samatta. Allenatore: Didier Digard

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