Lo streaming gratis della gara Lorient-Paris FC: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 08:46)

La Ligue 1 propone una sfida equilibrata tra due squadre a caccia di punti importanti per la parte centrale della classifica: Lorient-Paris FC, in programma domenica 5 aprile alle ore 17:15. Il Lorient, decimo con 37 punti, vuole dare continuità ai propri risultati per avvicinarsi alla zona sinistra della graduatoria, mentre il Paris FC, tredicesimo a quota 31 punti, è chiamato a reagire per non perdere terreno e allontanarsi dalle posizioni più delicate. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Cercare Lorient-Paris FC nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Lorient, allenato da Olivier Pantaloni, si affida a un 3-4-2-1 dinamico, con Pagis e Makengo a supporto di Bamba nel reparto offensivo. La squadra cerca ampiezza e ritmo sugli esterni, con l’obiettivo di creare superiorità e mettere pressione alla difesa avversaria. Con 37 punti, i padroni di casa puntano a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo.

Il Paris FC, guidato da Stephane Gilli, risponde con un 4-3-3 che punta su velocità e qualità nel tridente offensivo formato da Simon, Krasso e Kebbal. Il centrocampo avrà il compito di garantire equilibrio e supporto alla manovra, cercando di accompagnare l’azione offensiva con continuità. Con 31 punti, gli ospiti cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Lorient-Paris FC — Ci si aspetta una gara aperta e combattuta, con il Lorient pronto a gestire il possesso e a costruire gioco con pazienza, sfruttando le qualità dei propri interpreti tra le linee. Il Paris FC, dal canto suo, proverà a rispondere con un atteggiamento propositivo, cercando di sfruttare la velocità degli esterni e la profondità degli attaccanti per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. L’equilibrio tra le due squadre potrebbe rendere decisivi gli episodi e la concretezza sotto porta.

Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni

Paris FC (4-3-3): Nkambadio, Smet, Otavio, Mbow, Traoré, Camara, Melou, Lopez, Simon, Krasso, Kebbal. Allenatore: Stephane Gilli