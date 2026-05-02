I playoff di Serie C mettono di fronte due squadre pronte a giocarsi tutto: Lumezzane-Alcione, in programma domenica 3 maggio alle ore 18:00. Una sfida secca, dove ogni dettaglio può fare la differenza e dove l’obiettivo è continuare il cammino verso la promozione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Dove vedere Lumezzane-Alcione in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Lumezzane-Alcione nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Emanuele Troise, si presenta con un 4-3-3 offensivo, costruito per spingere sulle corsie esterne e creare superiorità negli ultimi metri. Donnarumma e Ferro saranno i principali riferimenti in attacco, supportati da un centrocampo dinamico.

L’Alcione, guidato da Giovanni Cusatis, risponde con un 4-3-1-2 che punta molto sulla qualità tra le linee. Pitou agirà da trequartista alle spalle della coppia Zamparo-Morselli, con l’obiettivo di accendere la manovra offensiva.

Le probabili formazioni di Lumezzane-Alcione

Ci si attende una partita equilibrata ma aperta, con il Lumezzane che proverà a fare la gara sfruttando il proprio tridente, mentre l’Alcione cercherà di colpire con qualità e inserimenti centrali. Nei playoff, però, spesso sono gli episodi a decidere, e la gestione dei momenti chiave sarà fondamentale.

Lumezzane (4-3-3): Drago, Diodato, Moscati, Marino, Motta, Malotti, Rocca, Ghillani, Ferro, Donnarumma, Iori. Allenatore: Emanuele Troise

Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis

CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365