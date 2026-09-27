La Serie C propone il confronto tra Lumezzane e Folgore Caratese, valido per la settima giornata del Girone A. La partita è in programma sabato 26 settembre 2026 alle ore 14:30 allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. I padroni di casa arrivano all'appuntamento all'11° posto con 8 punti, mentre la Folgore Caratese occupa la 18ª posizione con 3 punti. Il Lumezzane vuole dare continuità al successo ottenuto contro i Dolomiti Bellunesi, mentre i brianzoli sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo il pareggio contro la Giana Erminio. VEDI LUMEZZANE-FOLGORE CARATESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Lumezzane ha raccolto due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle prime sei giornate, arrivando a quota 8 punti. La Folgore Caratese, invece, ha conquistato appena 3 punti attraverso tre pareggi e tre sconfitte. Nell'ultimo turno il Lumezzane ha superato 2-1 in trasferta i Dolomiti Bellunesi, mentre la formazione brianzola ha pareggiato contro la Giana Erminio. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI LUMEZZANE-FOLGORE CARATESE. Tre alternative da controllare prima del fischio d'inizio per verificare la disponibilità della diretta.

Dove vedere Lumezzane-Folgore Caratese in diretta TV e streaming

Lumezzane-Folgore Caratese sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 255. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette le partite della Serie C. La programmazione prevede il collegamento alle ore 14:30 per il confronto della settima giornata del Girone A.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account è necessario entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Lumezzane-Folgore Caratese tra gli eventi live disponibili. La presenza della diretta può variare in base alla programmazione e alle condizioni previste dal servizio, quindi è consigliabile controllare la disponibilità poco prima dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Lumezzane-Folgore Caratese

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Lumezzane-Folgore Caratese tra gli eventi disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Lumezzane-Folgore Caratese: data, orario e informazioni sulla partita

Il calcio d'inizio è fissato per sabato 26 settembre alle ore 14:30 allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, con la sfida visibile in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW.

Partita: Lumezzane-Folgore Caratese

Lumezzane-Folgore Caratese Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Data: sabato 26 settembre 2026

sabato 26 settembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Tullio Saleri, Lumezzane

Tullio Saleri, Lumezzane Diretta TV: Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Lumezzane

Il Lumezzane affronta la settima giornata con 8 punti e l'11° posto in classifica. Il percorso delle prime sei gare comprende due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, un rendimento che ha permesso alla formazione rossoblù di mantenersi nella parte centrale della graduatoria. La squadra ha realizzato 6 gol, subendone 7, mostrando quindi una buona capacità di trovare la rete ma anche qualche difficoltà nel mantenere inviolata la propria porta.

L'ultimo turno ha però regalato un risultato incoraggiante, con il successo per 2-1 conquistato sul campo dei Dolomiti Bellunesi. La squadra allenata da Paolo Sammarco può quindi arrivare alla sfida con maggiore fiducia e con l'obiettivo di sfruttare il momento favorevole per aggiungere altri punti alla propria classifica. Contro la Folgore Caratese l'occasione è quella di dare seguito alla vittoria esterna e costruire maggiore continuità nel proprio percorso.

Il Lumezzane dovrà comunque prestare attenzione alla fase difensiva, considerando le sette reti incassate nelle prime sei giornate. L'equilibrio tra produzione offensiva e solidità arretrata sarà uno degli aspetti da migliorare per permettere alla squadra di Sammarco di avvicinarsi alla zona più alta della classifica.

Qui Folgore Caratese

La Folgore Caratese arriva alla trasferta di Lumezzane in 18ª posizione con appena 3 punti. Il bilancio iniziale è composto da tre pareggi e tre sconfitte, senza ancora una vittoria, mentre i brianzoli hanno segnato 6 reti e ne hanno incassate 9. Una situazione che fotografa le difficoltà incontrate dalla formazione di Nicola Belmonte nelle prime sei giornate.

L'ultimo incontro si è concluso con un pareggio contro la Giana Erminio, risultato che ha permesso alla Folgore Caratese di muovere la classifica ma non di interrompere l'assenza di vittorie. La trasferta rappresenta quindi una nuova occasione per cercare un risultato importante e rilanciare il proprio campionato, soprattutto considerando la posizione occupata in graduatoria.

Il rendimento esterno costituisce inoltre un altro elemento da tenere sotto osservazione. La squadra dovrà trovare maggiore concretezza nelle situazioni offensive e contemporaneamente ridurre le occasioni concesse agli avversari. Contro un Lumezzane reduce da una vittoria, la Folgore Caratese sarà chiamata a una prestazione attenta e compatta per provare a conquistare punti preziosi.

La chiave tattica della partita

Il Lumezzane dovrebbe presentarsi con il 3-5-2, affidandosi ad Andrenacci tra i pali e al terzetto difensivo composto da Ndiaye, Deratti e Boffelli. Sulle corsie esterne agiranno Sasha Mancini e Gillani, mentre Paghera, Menegazzo e Rolando formeranno il centrocampo. In avanti spazio alla coppia composta da Anatriello ed Ebone, chiamata a dare continuità alla produzione offensiva.

La Folgore Caratese dovrebbe rispondere con una struttura a tre in difesa. Salvalaggio sarà il portiere, con Samotti, Marchetti e Gega davanti a lui. A centrocampo sono attesi Balzano, Tessiore, Castellano e Di Dio, mentre D'Amico dovrebbe agire alle spalle della coppia offensiva formata da Santarcangelo e Spalluto.

La sfida potrebbe svilupparsi soprattutto attraverso il confronto tra la capacità del Lumezzane di sfruttare la superiorità numerica in mezzo al campo e la ricerca degli spazi da parte della Folgore Caratese. I padroni di casa potranno contare sull'entusiasmo derivante dal successo esterno, mentre gli ospiti dovranno cercare di mantenere compattezza e attenzione per evitare di concedere occasioni. Anche la gestione delle transizioni potrebbe risultare determinante, con entrambe le squadre chiamate a trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e copertura.

Probabili formazioni

Le due squadre arrivano alla sfida con obiettivi differenti ma con la stessa necessità di conquistare punti. Il Lumezzane vuole sfruttare il successo ottenuto contro i Dolomiti Bellunesi per dare continuità al proprio percorso, mentre la Folgore Caratese cerca ancora la prima vittoria stagionale dopo tre pareggi e tre sconfitte.

LUMEZZANE (3-5-2): Andrenacci; Ndiaye, Deratti, Boffelli; Sasha Mancini, Paghera, Menegazzo, Rolando, Gillani; Anatriello, Ebone. Allenatore: Paolo Sammarco.

FOLGORE CARATESE (3-4-1-2): Salvalaggio; Samotti, Marchetti, Gega; Balzano, Tessiore, Castellano, Di Dio; D'Amico; Santarcangelo, Spalluto. Allenatore: Nicola Belmonte.