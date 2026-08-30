Il Tullio Saleri apre le porte a una sfida importante tra Lumezzane e Giana Erminio, due squadre che arrivano alla seconda giornata della Serie C Girone A con l'obiettivo di conquistare i primi punti della stagione. Entrambe hanno infatti iniziato il campionato con una sconfitta: il Lumezzane è ultimo con 0 punti, mentre la Giana Erminio occupa la tredicesima posizione, anch'essa a quota zero.

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Lumezzane-Giana Erminio: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si disputa allo Stadio Comunale Tullio Saleri, casa del Lumezzane. La stessa società rossoblù conferma che la gara contro la Giana Erminio è programmata al Saleri alle ore 21:00.

Partita: Lumezzane-Giana Erminio

Lumezzane-Giana Erminio Competizione: Serie C Girone A

Serie C Girone A Data: domenica 30 agosto 2026

domenica 30 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Stadio Comunale Tullio Saleri

Stadio Comunale Tullio Saleri Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Il Lumezzane arriva all'appuntamento dal pesante 0-2 subito contro l'Ospitaletto. La squadra allenata da Paolo Sammarco è attualmente ultima in classifica con 0 punti e deve immediatamente invertire la rotta.

La Giana Erminio, invece, ha perso la prima gara stagionale per 1-2 contro l'AlbinoLeffe e occupa la tredicesima posizione. Anche la formazione di Alessio Gambirasio è quindi ancora alla ricerca dei primi punti.

Il momento del Lumezzane

Il Lumezzane ha iniziato il campionato nel peggiore dei modi, incassando una sconfitta per 0-2 sul campo dell'Ospitaletto.

La squadra di Paolo Sammarco ha mostrato alcune difficoltà nella produzione offensiva e dovrà trovare maggiore concretezza negli ultimi metri. Il fattore campo potrebbe però rappresentare un elemento importante per reagire dopo il passo falso dell'esordio.

Le statistiche casalinghe riportate alla vigilia non erano particolarmente incoraggianti, con il Lumezzane ancora alla ricerca della prima vittoria interna. Contro la Giana, però, i rossoblù avranno immediatamente l'opportunità di cambiare passo.

Il tecnico Sammarco ha sottolineato l'importanza di aumentare intensità e qualità tecnica per riuscire a conquistare i primi punti della stagione.

Il momento della Giana Erminio

La Giana Erminio si presenta a Lumezzane con lo stesso obiettivo dei padroni di casa: cancellare lo zero dalla propria classifica.

La formazione allenata da Alessio Gambirasio ha perso 1-2 contro l'AlbinoLeffe nella prima giornata, mostrando comunque la necessità di trovare maggiore continuità e solidità per affrontare un campionato lungo e competitivo.

La trasferta al Tullio Saleri rappresenta quindi un'occasione per reagire immediatamente. La Giana dovrà però fare i conti con un Lumezzane che, davanti al proprio pubblico, sarà chiamato a dare una risposta dopo la sconfitta dell'esordio.

I precedenti recenti al Saleri raccontano inoltre di una sfida piuttosto equilibrata: prima del match del 30 agosto, le due squadre avevano ottenuto tre vittorie a testa nello stadio del Lumezzane, oltre a un pareggio.