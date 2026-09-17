La Serie C propone la sfida tra Lumezzane e Novara, valida per la quinta giornata del Girone A. Il match è in programma giovedì 17 settembre 2026 alle ore 18:30 allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Le due formazioni arrivano all'appuntamento con lo stesso bottino di 4 punti, ma occupano rispettivamente il 15° e l'11° posto della classifica. Il Lumezzane cerca continuità dopo il 2-2 contro il Renate, mentre il Novara vuole reagire allo 0-1 interno contro la Pergolettese. Una gara che mette di fronte due squadre ancora alla ricerca del proprio equilibrio stagionale. VEDI LUMEZZANE-NOVARA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Lumezzane ha raccolto finora 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, mentre il Novara ha lo stesso identico bilancio. I rossoblù hanno pareggiato 2-2 contro il Renate nell'ultimo turno, dopo il ko sul campo del Cittadella; gli azzurri, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-0 contro la Pergolettese, arrivata dopo il successo esterno sul Renate. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI LUMEZZANE-NOVARA. Tre alternative da controllare prima del fischio d'inizio per verificare la disponibilità della diretta.

Dove vedere Lumezzane-Novara in diretta TV e streaming

Lumezzane-Novara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 257. La partita sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette le gare della Serie C. La programmazione del 17 settembre conferma il collegamento alle ore 18:30 dal Saleri per la sfida tra rossoblù e azzurri.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account è necessario entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Lumezzane-Novara tra gli eventi live disponibili. La presenza della diretta può variare in base alla programmazione e alle condizioni previste dal servizio, quindi è consigliabile controllare la disponibilità poco prima dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Lumezzane-Novara

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Lumezzane-Novara tra gli eventi disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Lumezzane-Novara: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Lumezzane-Novara

Lumezzane-Novara Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Data: giovedì 17 settembre 2026

giovedì 17 settembre 2026 Orario: 18:30

18:30 Stadio: Tullio Saleri, Lumezzane

Tullio Saleri, Lumezzane Diretta TV: Sky Sport 257 e NOW

Sky Sport 257 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Lumezzane

Lumezzane-Novara mette di fronte due squadre ancora alla ricerca della giusta continuità in questo avvio di campionato. Il calcio d'inizio è fissato perla sfida che sarà visibile in diretta TV sue in streaming su

Il Lumezzane si presenta alla quinta giornata con 4 punti e il 15° posto in classifica. Il percorso iniziale racconta di una vittoria, un pareggio e due sconfitte: dopo il ko inaugurale con l'Ospitaletto è arrivato il successo interno contro la Giana Erminio, seguito dalla sconfitta sul campo del Cittadella e dal 2-2 casalingo contro il Renate. Il dato più recente conferma una squadra capace di trovare la via del gol, ma ancora alla ricerca della necessaria solidità difensiva.

Il pareggio con il Renate ha lasciato comunque indicazioni interessanti sul piano offensivo. La formazione di Paolo Sammarco ha segnato due reti e proverà a sfruttare il fattore campo per ottenere il secondo successo stagionale. Alla vigilia, il tecnico rossoblù ha insistito proprio sulla necessità di prestare maggiore attenzione alla fase difensiva, senza rinunciare all'atteggiamento aggressivo e alla volontà di fare la partita.

Il confronto con il Novara arriva inoltre in un momento ravvicinato del calendario e rende importante la gestione delle energie. Il Lumezzane tornerà poi in campo lunedì 21 settembre sul campo delle Dolomiti Bellunesi, prima di affrontare la Folgore Caratese al Saleri. La sfida contro gli azzurri rappresenta dunque anche un'occasione per dare continuità al punto conquistato contro il Renate.

Qui Novara

Il Novara occupa l'11ª posizione con 4 punti, lo stesso bottino del Lumezzane, ma arriva all'appuntamento con una sconfitta da riscattare. Domenica 13 settembre gli azzurri sono stati battuti 1-0 dalla Pergolettese, mentre nella giornata precedente avevano conquistato una preziosa vittoria esterna per 2-1 sul campo del Renate. Il bilancio complessivo resta quindi di una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Per Alessandro Birindelli il punto centrale è soprattutto la reazione. Il tecnico ha spiegato alla vigilia che la squadra ha lavorato sul recupero delle energie fisiche e mentali dopo la delusione per il risultato contro la Pergolettese, chiedendo ai suoi maggiore tranquillità e la capacità di andare a cercarsi il risultato senza farsi condizionare dalla frenesia.

Il calendario offre subito la possibilità di voltare pagina: dopo Lumezzane, il Novara sarà infatti impegnato domenica 20 settembre contro il Carpi. La trasferta al Saleri assume quindi un peso importante anche in prospettiva, con gli azzurri chiamati a ritrovare continuità e concretezza nella produzione offensiva.

La chiave tattica della partita

Il Lumezzane dovrebbe partire con il 4-4-2, affidandosi alla coppia offensiva formata da Anatriello ed Ebone. Sulle fasce Rolando e Ghillani possono garantire ampiezza e inserimenti, mentre il lavoro di Rocca e Menegazzo sarà fondamentale per sostenere la manovra e impedire al Novara di prendere il controllo della zona centrale.

Gli ospiti rispondono con il 3-4-2-1, modulo nel quale la linea difensiva composta da Cannavaro, Miceli e Lorenzini sarà chiamata a proteggere Brancolini. In mezzo Basso e Collodel dovranno dare equilibrio, mentre Valdesi e Zambataro avranno il compito di accompagnare entrambe le fasi. Alle spalle di Zuppel agiranno Romano e Ledonne, con l'obiettivo di creare superiorità tra centrocampo e difesa rossoblù.

La partita potrebbe quindi svilupparsi soprattutto sulla capacità delle due squadre di sfruttare gli spazi tra le linee. Il Lumezzane proverà a sfruttare il fattore campo e la spinta degli esterni, mentre il Novara dovrà trasformare il possesso in occasioni concrete. I precedenti più recenti raccontano comunque di confronti molto equilibrati: nelle ultime quattro sfide ufficiali il Lumezzane ha ottenuto una vittoria e tre pareggi, compreso l'1-1 del novembre 2025 e il 2-2 dell'aprile 2025. L'ultimo incrocio, nell'aprile 2026, è terminato invece 1-3 per i rossoblù.

Probabili formazioni

Le due squadre arrivano alla sfida con la necessità di dare una svolta al proprio cammino. Sammarco dovrebbe confermare il 4-4-2, mentre Birindelli punta sul 3-4-2-1 per cercare maggiore densità e soluzioni offensive alle spalle dell'unica punta.

LUMEZZANE (4-4-2): Andrenacci; Mancini, Deratti, Gauli, Baroncioni; Rocca, Menegazzo, Rolando, Ghillani; Anatriello, Ebone. Allenatore: Paolo Sammarco.

NOVARA (3-4-2-1): Brancolini; Cannavaro, Miceli, Lorenzini; Valdesi, Basso, Collodel, Zambataro; Romano, Ledonne; Zuppel. Allenatore: Alessandro Birindelli.