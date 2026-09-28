Il Lussemburgo cerca continuità dopo il colpo esterno rifilato alla Bulgaria, mentre l’Islanda è chiamata a reagire dopo il pareggio interno contro l’Estonia. La seconda giornata della Nations League mette di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con stati d’animo differenti, ma separate da appena due punti in classifica: i padroni di casa guidano il gruppo grazie ai tre punti conquistati all’esordio, gli islandesi sono invece costretti a inseguire dopo aver lasciato per strada una vittoria che sembrava alla portata. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

A rendere ancora più interessante la sfida è una tradizione nettamente favorevole all’Islanda, capace di imporsi nei precedenti e di segnare complessivamente più del Lussemburgo. Il recente passato, però, ha ridotto le distanze: nel percorso di qualificazione a Euro 2024, i lussemburghesi hanno raccolto quattro punti nei due confronti diretti. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Lussemburgo-Islanda in TV e streaming

Lussemburgo-Islanda si gioca martedì 29 settembre alle ore 20:45 allo Stade de Luxembourg di Lussemburgo ed è valida per il secondo della Nations League 2026/27 (Lega C (Gruppo 4)). La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma sarà possibile seguire la sfida sul canale 202 di Sky Sport, dedicato alla Diretta Gol, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.

Qui Lussemburgo

Qui Islanda

Lussemburgo-Islanda, probabili formazioni

La nazionale disi presenta alla sfida con il morale alto dopo la vittoria per 2-1 sul campo della Bulgaria. Una rimonta costruita dopo lo svantaggio iniziale, condecisivi per ribaltare il risultato e regalare ai Leoni Rossi un successo di grande peso. «Cominciare con una vittoria esterna ci dà una spinta emotiva enorme e una grande iniezione di fiducia», ha sottolineato Strasser, invitando però i suoi a mantenere alta la concentrazione.Situazione diversa per la squadra di, fermata sull’1-1 dall’Estonia nella gara d’esordio. Un risultato che lascia qualche rimpianto, soprattutto alla luce di un dominio territoriale certificato dal 60% di possesso palla e dai 17 tiri complessivi, nove dei quali nello specchio. «Se non chiudi la partita per segnare il secondo gol, corri sempre il rischio di subire la beffa», ha spiegato il commissario tecnico, che dovrà inoltre fare i conti con l’assenza di: Moris; Jans, Carlson, Korac, Pinto; Olesen, Barreiro, Thill; Sinani, Rodrigues, Sanches.: Strasser.

Islanda (4-3-3): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Tómasson; Ellertsson, Johannesson, Traustason; Hlynsson, Óskarsson, Thorvaldsson. Allenatore: Gunnlaugsson.

Lussemburgo-Islanda: data, orario e canali