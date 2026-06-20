La sfida di tennis tra Eva Lys e Emma Navarro è valida per i sedicesimi di finale del WTA 500 di Berlino e si gioca domenica 21 giugno alle ore 11:00. Un incontro molto interessante tra una giocatrice in crescita e una delle tenniste più solide del circuito, con in palio un posto negli ottavi del prestigioso torneo tedesco sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Lys arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane. La tedesca è una giocatrice molto aggressiva, capace di accelerare il gioco e di trovare soluzioni rapide negli scambi.

La Navarro, invece, è una delle tenniste più complete del circuito in questo momento. L’americana basa il suo gioco su grande solidità, ottima gestione dei momenti chiave e una notevole continuità da fondo campo.

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Il momento delle due tenniste

Lys proverà a giocare in modo aggressivo per prendere in mano gli scambi fin dai primi colpi.

Navarro cercherà invece di imporre la propria solidità e gestione tattica per controllare il ritmo della partita.

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