La seconda giornata di Eurolega mette di fronte Maccabi Tel Aviv e Beşiktaş, due squadre accomunate dalla necessità di trovare il primo successo nella nuova stagione europea. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La sfida rappresenta anche un nuovo capitolo di una rivalità che torna a rinnovarsi dopo tredici stagioni di assenza del Beşiktaş dalla massima competizione continentale. Gli ultimi precedenti risalgono infatti all'annata 2012-13, quando il Maccabi Tel Aviv si impose in entrambe le occasioni, vincendo 77-55 a Istanbul e 101-58 in casa. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Maccabi-Besiktas in TV e streaming

Maccabi-Besiktas si gioca mercoledì 30 settembre alle ore 20:05 all'Aleksandar Nicolic Hall di Belgrado, che ospita le gare casalinghe del club israeliano a causa delle problematiche di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente, ed è valida per il secondo turno dell'Eurolega 2026/27. La partita non sarà trasmessa in Italia, ma tifosi e telespettatori potranno seguire la sfida in tempo reale, consultando le pagine social e i siti ufficiali dei due club.

Qui Maccabi Tel Aviv

Lyon ASVEL

Aleksandar Nikolić Hall

Qui Besiktas

Valencia

Laha iniziato il proprio cammino europeo con una sconfitta per 84-74 sul campo dell'. Ilpotrà tuttavia contare su un ambiente ormai familiare: la, diventata negli ultimi anni una sede abituale per le sue partite casalinghe in. Il fattore campo potrebbe quindi rappresentare un elemento importante per provare a sbloccarsi e conquistare la prima vittoria stagionale, sfruttando la conoscenza del palazzetto e la possibilità di ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico.Il ritorno indopo tredici stagioni di assenza è coinciso con una sconfitta casalinga particolarmente combattuta contro il, capace di imporsi per 96-94 lo scorso 25 settembre. La squadra di Istanbul ha dimostrato di poter competere fino agli ultimi possessi, arrivando a mettere sotto pressione gli avversari nel finale, senza però riuscire a completare la rimonta.

Jaylen Nowell ed Eugene Omoruyi hanno chiuso con 17 punti a testa, mentre Caleb Morgan ne ha aggiunti 15. Ripartire da questa prestazione offensiva sarà fondamentale per cercare il primo successo europeo, correggendo gli aspetti che hanno impedito di trasformare una prova positiva in una vittoria.

Maccabi-Besiktas: data, orario e canali