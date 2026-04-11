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Il momento delle due squadre

Maccabi Tel Aviv propone un gioco più aperto ed equilibrato, con 89,6 punti realizzati ma anche 91,7 subiti, e con un dato sulle palle perse (14,4) che spesso incide sull’andamento dei parziali. L’Hapoel Tel Aviv invece si presenta con un’impostazione più controllata: segna 86,5 punti di media ma concede molto meno (83,4) e gestisce meglio il possesso, con sole 11,5 palle perse a gara.

La differenza emerge anche nella precisione al tiro: Hapoel viaggia con il 50,3% dal campo, mentre Maccabi si ferma al 46,6%. In una competizione come l’Eurolega, un divario del genere può tradursi rapidamente in punti lasciati per strada.

Il riferimento alla 29ª giornata è inevitabile, perché entrambe le squadre arrivano da successi importanti. Il Maccabi ha espugnato il campo del Bayern Monaco per 91-86, mentre l’Hapoel ha avuto la meglio sull’Olimpia Milano con lo stesso margine, 92-86, trascinata dalla prestazione di Elijah Bryant, autore di 25 punti e 8 assist.

In una sfida di questo tipo, i fattori decisivi sono piuttosto chiari: il controllo del possesso, quindi rimbalzi e palle perse, e la capacità di imporre il proprio ritmo. Se la partita diventa spezzettata e caotica, il Maccabi spesso riesce a trovare accelerazioni improvvise. Se invece il match resta più ordinato e tattico, la solidità difensiva dell’Hapoel potrebbe indirizzare l’equilibrio della gara.

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