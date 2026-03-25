La sfida di Eurolega tra Maccabi Tel-Aviv e Dubai si gioca giovedì 26 ottobre alle ore 20:45. Il Maccabi Tel-Aviv vuole sfruttare il fattore campo per conquistare un successo importante davanti ai propri tifosi, mentre Dubai punta a una vittoria in trasferta per guadagnare terreno e migliorare la propria posizione in classifica.

Dove vedere Maccabi Tel-Aviv-Dubai in diretta TV e in streaming LIVE

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