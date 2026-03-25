La sfida di Eurolega tra Maccabi Tel-Aviv e Dubai si gioca giovedì 26 ottobre alle ore 20:45. Il Maccabi Tel-Aviv vuole sfruttare il fattore campo per conquistare un successo importante davanti ai propri tifosi, mentre Dubai punta a una vittoria in trasferta per guadagnare terreno e migliorare la propria posizione in classifica.
La diretta streaming
Maccabi Tel-Aviv-Dubai streaming gratis: la diretta tv live
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il Maccabi Tel-Aviv cercherà di imporre il proprio ritmo, facendo leva su intensità difensiva e organizzazione per controllare la partita.
Dubai proverà a rispondere con un gioco dinamico e aggressivo, puntando su velocità e transizioni per mettere in difficoltà i padroni di casa.
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