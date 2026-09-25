La Macedonia del Nord cerca una reazione dopo otto gare senza vittorie, mentre la Svizzera vuole cavalcare l'onda del Mondiale
Otto partite senza vincere contro una nazionale che pochi mesi fa ha portato l'Argentina fino ai supplementari nei quarti del Mondiale. Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26 settembre 2026 alle 20:45, mette subito alla prova il salto di categoria dei padroni di casa alla Nacionalna Arena Toše Proeski di Skopje. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Le due squadre arrivano in Lega B percorrendo strade opposte. La Macedonia del Nord è stata promossa dopo aver vinto il proprio raggruppamento, mentre la Svizzera deve ripartire dalla retrocessione maturata nell'ultimo ciclo. Il presente, però, racconta qualcosa di diverso: Sedloski cerca una reazione dopo una lunga serie negativa, Yakin vuole sfruttare quanto di buono mostrato durante il Mondiale. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L'EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.
Macedonia del Nord-Svizzera: il canale per seguirla in direttaMacedonia del Nord-Svizzera si disputa sabato 26 settembre 2026 alle 20:45 alla Nacionalna Arena Toše Proeski di Skopje. La gara non dispone di una diretta integrale dedicata nella programmazione italiana: sarà possibile seguirla attraverso Diretta Gol Nations League su Sky Sport Uno, insieme alle altre partite della fascia serale. La copertura di Diretta Gol sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW.
La promozione è già alle spalle: otto gare cambiano l'umore della MacedoniaLa Macedonia del Nord aveva lasciato la precedente Nations League con la soddisfazione del primo posto e della conseguente promozione. L'avvicinamento al debutto in Lega B ha però progressivamente cancellato buona parte di quell'entusiasmo. La squadra di Goce Sedloski non vince da otto partite e l'ultima gara ufficiale si è conclusa con un pesante 4-0 contro la Turchia. Il ritorno a Skopje può aiutare a ritrovare certezze, ma l'aumento del livello degli avversari rende necessario soprattutto recuperare solidità. Sedloski dovrebbe affidarsi a una struttura prudente, lasciando però libertà a Eljif Elmas alle spalle di Miovski e Rastoder. Bardhi sarà un altro elemento fondamentale: la Macedonia avrà bisogno della sua qualità soprattutto nelle situazioni da fermo e nelle poche occasioni in cui riuscirà ad alzare il proprio baricentro.
La Svizzera scende dalla Lega A, ma il Mondiale racconta una squadra in crescitaLa Svizzera deve riconquistare la categoria persa nel 2025, ma arriva alla nuova Nations League con sensazioni decisamente migliori rispetto a quelle lasciate dalla precedente edizione. Il percorso al Mondiale 2026 si è fermato soltanto ai quarti contro l'Argentina, al termine di una partita arrivata fino ai tempi supplementari nonostante l'inferiorità numerica degli elvetici. Un torneo che ha restituito fiducia alla squadra di Murat Yakin e che rende la promozione uno degli obiettivi naturali del nuovo ciclo. A Skopje, però, mancheranno uomini importanti. Granit Xhaka, indagato per falsi certificati Covid, Breel Embolo e Denis Zakaria non saranno disponibili e questo modifica soprattutto la struttura centrale. Remo Freuler dovrà assumersi maggiori responsabilità accanto a Rieder, mentre davanti l'occasione dovrebbe andare al giovane Winsley Boteli.
Elmas tra le linee contro Freuler e Rieder: lì può nascere la partita di Skopje: la chiave tatticaLa Macedonia dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2, trasformabile facilmente in un 5-3-2 durante la fase difensiva. Alioski e Ilievski saranno chiamati a un lavoro particolarmente impegnativo sulle corsie, dove la Svizzera può creare superiorità attraverso le sovrapposizioni dei terzini e i movimenti degli esterni. Yakin dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Freuler e Rieder garantiranno la prima costruzione, mentre Ndoye, Jashari e Manzambi avranno libertà di muoversi alle spalle di Boteli.
La posizione di Elmas può diventare la principale via d'uscita macedone. Se riuscirà a ricevere alle spalle dei centrocampisti svizzeri, Sedloski potrà trasformare rapidamente una fase difensiva in una situazione di tre contro la linea arretrata avversaria. Se invece Freuler e Rieder riusciranno a schermarlo, la Macedonia potrebbe faticare parecchio a collegare centrocampo e attacco.
Elmas dietro due punte, Boteli ha la sua occasione: le probabili formazioniSedloski dovrebbe affidarsi a Dimitrievski tra i pali, con Stojchevski, Zajkov e Musliu nella difesa a tre. Ilievski e Alioski occuperanno le corsie, mentre Gastarov e Bardhi formeranno la coppia centrale. Elmas agirà alle spalle di Miovski e Rastoder.
Yakin dovrebbe schierare Kobel in porta, protetto da Athekame, Akanji, Elvedi e Rodriguez. Freuler e Rieder comporranno la mediana, mentre Ndoye, Jashari e Manzambi sosterranno Boteli.
MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Musliu; Ilievski, Gastarov, Bardhi, Alioski; Elmas; Miovski, Rastoder.
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Rieder; Ndoye, Jashari, Manzambi; Boteli.
Macedonia del Nord-Svizzera: le coordinate della sfida di SkopjePartita: Macedonia del Nord-SvizzeraCompetizione: UEFA Nations League 2026/27Girone: Lega B, Gruppo 4Giornata: 1ªData: sabato 26 settembre 2026Orario: 20:45Stadio: Nacionalna Arena Toše Proeski, SkopjeDiretta TV: Sky Sport Uno – Diretta Gol Nations LeagueStreaming: Sky Go e NOW
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