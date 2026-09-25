Otto partite senza vincere contro una nazionale che pochi mesi fa ha portato l'Argentina fino ai supplementari nei quarti del Mondiale. Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26 settembre 2026 alle 20:45, mette subito alla prova il salto di categoria dei padroni di casa alla Nacionalna Arena Toše Proeski di Skopje. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Le due squadre arrivano in Lega B percorrendo strade opposte. La Macedonia del Nord è stata promossa dopo aver vinto il proprio raggruppamento, mentre la Svizzera deve ripartire dalla retrocessione maturata nell'ultimo ciclo. Il presente, però, racconta qualcosa di diverso: Sedloski cerca una reazione dopo una lunga serie negativa, Yakin vuole sfruttare quanto di buono mostrato durante il Mondiale. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L'EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Macedonia del Nord-Svizzera: il canale per seguirla in diretta

La promozione è già alle spalle: otto gare cambiano l'umore della Macedonia

si disputa sabatoalla Nacionalna Arena Toše Proeski di Skopje. La garanella programmazione italiana: sarà possibile seguirla attraverso, insieme alle altre partite della fascia serale. La copertura di Diretta Gol sarà disponibile anche in streaming tramiteLaaveva lasciato la precedentecon la soddisfazione del primo posto e della conseguente promozione. L'avvicinamento al debutto in Lega B ha però progressivamente cancellato buona parte di quell'entusiasmo. La squadra di Gocee l'ultima gara ufficiale si è conclusa con un pesante. Il ritorno a Skopje può aiutare a ritrovare certezze, ma l'aumento del livello degli avversari rende necessario soprattutto recuperare solidità.dovrebbe affidarsi a una struttura prudente, lasciando però libertà aalle spalle di Miovski e Rastoder. Bardhi sarà un altro elemento fondamentale: la Macedonia avrà bisogno della sua qualità soprattutto nelle situazioni da fermo e nelle poche occasioni in cui riuscirà ad alzare il proprio baricentro.

Cardiff, Galles - 18 novembre: Bojan Miovski della Macedonia del Nord segna il primo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Galles e Macedonia del Nord al Cardiff City Stadium il 18 novembre 2025 a Cardiff, Galles. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

La Svizzera scende dalla Lega A, ma il Mondiale racconta una squadra in crescita

Elmas tra le linee contro Freuler e Rieder: lì può nascere la partita di Skopje: la chiave tattica

Ladeve riconquistare la categoria persa nel 2025, ma arriva alla nuova Nations League con sensazioni decisamente migliori rispetto a quelle lasciate dalla precedente edizione. Il percorso alsi è fermato soltanto ai quarti contro, al termine di una partita arrivata fino ai tempi supplementari nonostante l'inferiorità numerica degli elvetici. Un torneo che ha restituito fiducia alla squadra di Murat Yakin e che rende la promozione uno degli obiettivi naturali del nuovo ciclo. A, però, mancheranno uomini importanti.non saranno disponibili e questo modifica soprattutto la struttura centrale. Remo Freuler dovrà assumersi maggiori responsabilità accanto a Rieder, mentre davanti l'occasione dovrebbe andare al giovane Winsley Boteli.Ladovrebbe schierarsi con un, trasformabile facilmente in un 5-3-2 durante la fase difensiva.e Ilievski saranno chiamati a un lavoro particolarmente impegnativo sulle corsie, dove la Svizzera può creare superiorità attraverso le sovrapposizioni dei terzini e i movimenti degli esterni.dovrebbe rispondere con il. Freuler egarantiranno la prima costruzione, mentre Ndoye, Jashari e Manzambi avranno libertà di muoversi alle spalle di Boteli.

La posizione di Elmas può diventare la principale via d'uscita macedone. Se riuscirà a ricevere alle spalle dei centrocampisti svizzeri, Sedloski potrà trasformare rapidamente una fase difensiva in una situazione di tre contro la linea arretrata avversaria. Se invece Freuler e Rieder riusciranno a schermarlo, la Macedonia potrebbe faticare parecchio a collegare centrocampo e attacco.

San Gallo, Svizzera - 31 maggio: Breel Embolo della Svizzera festeggia con il compagno di squadra Ruben Vargas dopo aver segnato su calcio di rigore il secondo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Svizzera e Giordania al Kybunpark il 31 maggio 2026 a San Gallo, Svizzera. (Foto di Sona Maleterova/Getty Images)

Elmas dietro due punte, Boteli ha la sua occasione: le probabili formazioni

dovrebbe affidarsi a Dimitrievski tra i pali, con Stojchevski, Zajkov e Musliu nella difesa a tre. Ilievski e Alioski occuperanno le corsie, mentre Gastarov e Bardhi formeranno la coppia centrale. Elmas agirà alle spalle die Rastoder.

Yakin dovrebbe schierare Kobel in porta, protetto da Athekame, Akanji, Elvedi e Rodriguez. Freuler e Rieder comporranno la mediana, mentre Ndoye, Jashari e Manzambi sosterranno Boteli.

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Musliu; Ilievski, Gastarov, Bardhi, Alioski; Elmas; Miovski, Rastoder.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Rieder; Ndoye, Jashari, Manzambi; Boteli.

Macedonia del Nord-Svizzera: le coordinate della sfida di Skopje

Macedonia del Nord-SvizzeraUEFA Nations League 2026/27Lega B, Gruppo 41ªsabato 26 settembre 202620:45Nacionalna Arena Toše Proeski, Skopje