A Mainz, la domenica sera, certe luci sembrano più morbide del solito. I tavolini fuori dai bar si riempiono lentamente, l’aria porta odore di pane caldo e la città si muove con quella calma apparente che dura soltanto fino al calcio d’inizio. Poi arriva il momento in cui tutto comincia a bollire. Domenica 10 maggio 2026, alle 19:30, il Mainz ospiterà l’Union Berlino in una partita che assomiglia un po’ a quei dolci preparati senza seguire troppo la ricetta: magari imperfetti, magari disordinati, ma proprio per questo capaci di sorprendere. La salvezza è ormai in tasca per entrambe, e quando la paura smette di occupare spazio, il calcio spesso diventa più libero, più aperto, più istintivo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MAINZ-UNION BERLINO CLICCA SU BET365.

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Il momento del Mainz

Il Mainz arriva dalla vittoria esterna contro il St. Pauli, un successo che ha riportato serenità e permesso alla squadra di salire al decimo posto in classifica. Il rendimento recente però continua a essere altalenante. La squadra segna con buona continuità ma concede moltissimo dietro, come dimostrano i numeri difensivi stagionali e i pochi clean sheet ottenuti. Alla Mewa Arena il Mainz vuole chiudere bene la stagione davanti ai propri tifosi, cercando di sfruttare ancora una volta una fase offensiva che nelle ultime settimane ha prodotto parecchie occasioni e diversi gol.

Il momento dell’Union Berlino

L’Union Berlino arriva invece da un pareggio spettacolare contro il Colonia e continua a vivere un finale di stagione molto complicato dal punto di vista difensivo. La squadra ha vinto soltanto due delle ultime diciassette gare di Bundesliga e nelle ultime settimane ha mostrato enormi difficoltà soprattutto nelle transizioni e nella gestione delle partite fuori casa. Nonostante questo, l’Union resta una squadra fisica e intensa, capace di creare problemi quando riesce ad alzare il livello dell’aggressività offensiva.

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