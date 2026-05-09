Dove vedere Maiorca-Villarreal in diretta tv e streaming gratis

La trentacinquesima giornata de LaLiga mette di fronte Maiorca e Villarreal, due squadre che vivono situazioni molto diverse in classifica ma che hanno ancora motivazioni importanti in questo finale di stagione. La partita si giocherà domenica 10 maggio alle ore 14:00 allo stadio Son Moix, teatro di una sfida che potrebbe incidere soprattutto sulla corsa salvezza. I padroni di casa cercano punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, mentre il Villarreal vuole chiudere nel migliore dei modi un campionato estremamente positivo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MAIORCA-VILLARREAL SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Maiorca arriva all’appuntamento in un momento tutto sommato incoraggiante. La squadra guidata da Demichelis ha ritrovato fiducia grazie agli ultimi risultati utili e soprattutto alla vittoria conquistata contro il Girona, fondamentale per mantenere un piccolo margine sulla zona calda della classifica. Nonostante ciò, la situazione resta delicata e ogni partita può risultare decisiva nella corsa salvezza. Il Maiorca proverà quindi a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo ritrovato per fermare una delle squadre più in forma del campionato.

Il Villarreal, invece, si presenta con grande serenità e con la consapevolezza di aver disputato una stagione di altissimo livello. La formazione di Marcelino ha conquistato con anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, confermandosi tra le realtà più solide del calcio spagnolo. Nelle ultime settimane il Submarino Amarillo ha dato continuità ai risultati, mostrando un calcio offensivo e spettacolare. Le recenti vittorie hanno ulteriormente rafforzato il morale della squadra, che vuole chiudere il campionato mantenendo il proprio posto sul podio.

Le probabili formazioni di Maiorca-Villarreal

Il Maiorca dovrebbe affidarsi a un sistema equilibrato, puntando sulla fisicità in attacco e sull’organizzazione difensiva. Il Villarreal, invece, proverà a imporre il proprio palleggio e la qualità dei suoi interpreti offensivi.

Maiorca (4-3-1-2): Roman; Lopez, Valjent, Mascarell, Mojica; Samu, Darder, Morlanes; Torre; Muriqi, Virgili. Allenatore: Demichelis.

Villarreal (4-4-2): Tenas; Freeman, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Parejo, Moleiro; Mikautadze, Moreno. Allenatore: Marcelino.

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