La Roma compie 99 anni: l'omaggio di chi l'ha vissuta e rappresentata

L'Allsvenskan 2026 prosegue con la quattordicesima giornata, che propone la sfida tra Malmö-IF Elfsborg, in programma domenica 26 luglio alle ore 16:30. All'Eleda Stadion si affrontano due squadre separate da appena due punti in classifica: il Malmö è sesto con 20 punti, mentre l'Elfsborg occupa il nono posto a quota 18. Una sfida importante per entrambe nella corsa alle posizioni di vertice.

PER VEDERE LA PARTITA E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU

Dove vedere Malmö-Elfsborg in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l'incontro.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Malmö-Elfsborg nel palinsesto Live

Il Malmö vuole tornare a vincere

Il

punta a sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti pesanti e rilanciarsi nella corsa alle prime posizioni della classifica. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Kalmar nell'ultimo turno, la formazione biancoceleste vuole ritrovare il successo davanti ai propri tifosi.

La squadra di casa proverà a fare la partita fin dai primi minuti, sfruttando qualità tecnica ed esperienza per mettere sotto pressione gli avversari.

L'Elfsborg cerca il riscatto

L'

arriva a Malmö dopo la sconfitta casalinga contro il Sirius e vuole reagire immediatamente. Con 18 punti in classifica, gli ospiti sono ancora pienamente in corsa per avvicinarsi alla zona alta della graduatoria e proveranno a strappare un risultato positivo su uno dei campi più difficili del campionato.

La formazione giallonera cercherà di affidarsi alla propria organizzazione e alle ripartenze per mettere in difficoltà il Malmö.

Il momento delle due squadre

Il

parte con un leggero favore del pronostico grazie al fattore campo, ma sa di non poter sottovalutare un avversario distante appena due lunghezze in classifica. Una vittoria consentirebbe ai padroni di casa di consolidare la propria posizione e rilanciare le ambizioni stagionali.

L'Elfsborg, invece, vuole cancellare l'ultimo passo falso e dimostrare di poter competere anche lontano da casa. Un risultato positivo all'Eleda Stadion rappresenterebbe un segnale importante per il prosieguo del campionato.

Le probabili formazioni di Malmö-Elfsborg

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una delle sfide più interessanti della quattordicesima giornata di Allsvenskan.

CLICCA QUI PER GUARDARE L'ALLSVENSKAN IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU