Per 53 anni il Sunderland ha aspettato di poter vivere nuovamente una notte europea. Pochi giorni dopo averla festeggiata, arriva uno degli esami più duri possibili: domenica 20 settembre, Manchester City-Sunderland porterà i Black Cats all'Etihad Stadium contro una squadra che in questa stagione non ha ancora sbagliato una partita. Enzo Maresca ha cominciato con sei vittorie consecutive considerando tutte le competizioni e il dato più impressionante arriva dalla propria area di rigore: nelle ultime quattro gare il City non ha incassato neppure una rete. Quindici gol segnati nello stesso periodo completano il quadro. Il derby vinto contro il Manchester United ha confermato la forza dei Citizens, mentre il 5-0 rifilato al Norwich in EFL Cup ha permesso a Maresca anche di scoprire qualcosa sul futuro: il diciassettenne Floyd Samba ha segnato una doppietta. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Sunderland arriva invece da una settimana destinata a rimanere nella propria storia. Il rigore trasformato da Enzo Le Fée contro l'AZ Alkmaar ha regalato alla squadra di Régis Le Bris una vittoria per 1-0 nel giorno del ritorno nelle coppe europee dopo oltre mezzo secolo. Adesso bisogna passare rapidamente dalla festa alla Premier. E dall'AZ ad Haaland. Se vuoi scoprire cos’altro offre la giornata sportiva prima del fischio d’inizio, puoi consultare le altre dirette disponibili: ENTRA SU GOLDBET E TROVA GLI EVENTI DA SEGUIRE LIVE, APRI LOTTOMATICA E SCEGLI L’APPUNTAMENTO CHE PREFERISCI DAL PALINSESTO oppure VAI SU VINCITÙ E SCOPRI QUALI EVENTI SPORTIVI SONO DISPONIBILI IN DIRETTA.

Manchester City-Sunderland: diretta TV e streaming

L'Etihad Stadium ospita Manchester City-Sunderland domenica 20 settembre alle 15:00, sfida valida per la quinta giornata di Premier League. In Italia l'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport 4K, con Massimo Marianella alla telecronaca. Gli abbonati Sky potranno seguire Manchester City-Sunderland anche in streaming tramite Sky Go, utilizzando smartphone, tablet e computer. La partita sarà disponibile online anche su NOW, attraverso il Pass Sport e sui dispositivi compatibili con la piattaforma. L'appuntamento è quindi fissato per le 15:00 di domenica, con collegamento dall'Etihad Stadium per seguire il tentativo del Manchester City di prolungare la propria partenza perfetta contro il Sunderland di Régis Le Bris.

Sei partite e sei vittorie: il City di Maresca non si ferma

Cambiano gli avversari e cambiano le competizioni, ma per il momento non cambia il risultato. Il Manchester City ha sempre vinto. La squadra di Maresca ha inoltre alzato ulteriormente il livello nelle ultime settimane, riuscendo a combinare una produzione offensiva enorme con una fase difensiva praticamente perfetta. Quattro clean sheet consecutivi non sono soltanto un dato statistico. Raccontano una squadra che riesce a difendere soprattutto attraverso il controllo della partita.

Contro il Sunderland torneranno diversi titolari dopo il turnover di coppa. Davanti a Donnarumma dovrebbero esserci Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol. In mezzo Elliot Anderson ed Enzo Fernández avranno il compito di gestire il possesso e soprattutto di recuperare rapidamente il pallone quando il Sunderland proverà a ripartire. Maresca dovrà ancora rinunciare a Phil Foden, che deve scontare la seconda delle tre giornate di squalifica. Doku torna invece tra i convocati dopo il problema al polpaccio, ma dovrebbe iniziare dalla panchina. Davanti torna soprattutto Erling Haaland.

Ha segnato praticamente contro chiunque. Eppure il Sunderland rappresenta ancora qualcosa di particolare nella carriera inglese di Erling Haaland. I Black Cats sono infatti l'unica avversaria dell'attuale Premier League contro cui il norvegese non ha ancora segnato. Una statistica inevitabilmente condizionata dalla lunga assenza del Sunderland dalla massima serie, ma che aggiunge una piccola storia personale alla partita dell'Etihad. Haaland sarà nuovamente il riferimento centrale di un reparto nel quale Maresca può schierare Ndiaye, Cherki e Semenyo alle sue spalle.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 17 SETTEMBRE: Floyd Samba del Manchester City festeggia dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita del terzo turno di Carabao Cup tra Manchester City e Norwich City all’Etihad Stadium il 17 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Le Bris deve trovare una strada per uscire dalla pressione

Il Sunderland ha raccolto quattro punti nelle prime quattro giornate: una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Il problema principale, soprattutto all'Etihad, sarà capire quanto riuscirà a giocare lontano dalla propria area. Le Bris dovrebbe affidarsi a Xhaka e Sadiki davanti alla difesa. Il primo può diventare fondamentale per dare ordine alle prime uscite, perché limitarsi a respingere il pallone significherebbe permettere al City di ricominciare immediatamente un nuovo attacco. Davanti dovrebbe esserci Brian Brobbey, preferito a Isidor.

Il centravanti avrà un lavoro complicato ma fondamentale: proteggere il pallone contro Dias e Guéhi e consentire a Le Fée, Angulo e Meunier di accompagnare le ripartenze. Le assenze non aiutano. Diarra e Mundle sono indisponibili, Reinildo è squalificato e Alderete rimane in dubbio. Ballard dovrebbe quindi affiancare Danso al centro della difesa, mentre Méthalie può partire sulla sinistra.

Il duello che può cambiare la partita: la chiave tattica di Manchester City-Sunderland

Il Sunderland dovrà inevitabilmente concedere qualcosa al City. Stringere la squadra centralmente può limitare Cherki e gli inserimenti di Enzo Fernández, ma significa lasciare maggiore libertà sulle corsie. Allargarsi per controllare Ndiaye e Semenyo, invece, può aprire lo spazio che Haaland aspetta dentro l'area. Maresca cercherà probabilmente di muovere continuamente i tre uomini alle spalle del norvegese proprio per impedire alla linea difensiva del Sunderland di trovare riferimenti fissi.

Le Bris può rispondere provando ad abbassare il ritmo. Ogni minuto trascorso senza che il City riesca a sbloccare la partita aumenterà la fiducia degli ospiti. La storia recente, però, racconta quanto sia difficile resistere all'Etihad: il Sunderland non ha vinto nessuno degli ultimi 14 confronti di Premier League giocati in casa del City, con dodici successi dei Citizens e due pareggi.

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 16 SETTEMBRE: Enzo Le Fée del Sunderland segna su calcio di rigore il primo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2026/27 tra Sunderland AFC e AZ Alkmaar allo Stadium of Light il 16 settembre 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Le probabili formazioni di Manchester City-Sunderland

Maresca dovrebbe tornare al 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali. Nunes, Dias, Guéhi e Gvardiol formeranno la linea difensiva. Anderson ed Enzo Fernández agiranno in mediana, mentre Ndiaye, Cherki e Semenyo saranno alle spalle di Haaland.

Stesso sistema per Le Bris. Roefs dovrebbe partire in porta, con Mukiele, Danso, Ballard e Méthalie in difesa. Xhaka e Sadiki formeranno la coppia centrale. Meunier, Le Fée e Angulo sosterranno Brobbey.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson, Enzo Fernández; Ndiaye, Cherki, Semenyo; Haaland.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Danso, Ballard, Méthalie; Xhaka, Sadiki; Meunier, Le Fée, Angulo; Brobbey.

Manchester City-Sunderland: le coordinate

Manchester City-SunderlandPremier League 2026/275ªdomenica 20 settembre 2026Etihad Stadium, ManchesterSkyNOW, Sky Go