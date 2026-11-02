La Champions League porta la Roma a Old Trafford per una trasferta che può dare slancio al cammino europeo. Martedì 3 novembre 2026 alle 21:00, si sfidano Manchester United-Roma nella quarta giornata della League Phase. Entrambe hanno bisogno di punti, ma arrivano all’appuntamento con segnali differenti sul piano dei risultati e della fiducia. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Gian Piero Gasperini riparte dal convincente successo contro lo Slovan Bratislava, mentre gli inglesi devono correggere quanto non ha funzionato nelle ultime due uscite europee. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Quali canali trasmettono Manchester United-Roma

Manchester United, una risposta necessaria dopo le difficoltà europee

La partita sarà trasmessa, con calcio d’inizio alle. Per lo streaming saranno disponibili. Gli abbonati Sky con un’offerta che comprende l’incontro potranno utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili. Su NOW servirà un abbonamento Sport abilitato alla visione della Champions League.L’esordio contro ilaveva offerto un’immagine incoraggiante: quattro gol segnati e nessuno subito. Le successive sconfitte contro, rispettivamente per, hanno però cambiato il quadro. I Red Devils devono ritrovare soprattutto equilibrio. Le sei reti incassate in queste due partite raccontano la difficoltà nel contenere avversari capaci di aumentare ritmo e precisione negli ultimi metri. Contro la Roma, perdere ordine mentre si cerca il vantaggio potrebbe diventare un problema. Anche il rendimento in Premier League ha alimentato la pressione sulla squadra. Il sostegno di Old Trafford può aiutare, ma serviranno scelte più efficaci con il pallone e maggiore attenzione quando il possesso passa agli avversari.

LONDRA, INGHILTERRA - 31 OTTOBRE: Joshua Zirkzee del Manchester United durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Manchester United a Stamford Bridge, il 31 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Roma, il poker allo Slovan come punto di partenza

La chiave tattica: pressione sulla mediana e duelli sulle corsie

Ilha permesso alla Roma di rilanciare il proprio percorso dopo il pareggio con il Fenerbahce e la sconfitta contro il Real Madrid. A Manchester i giallorossi cercano una conferma contro un avversario chiamato a reagire. La continuità mostrata in campionato rappresenta una base utile, ma la trasferta richiederà lucidità. La squadra di Gasperini dovrà riconoscere quando aumentare la pressione e quando mantenere distanze più corte, evitando di trasformare ogni recupero del pallone in un attacco affrettato.sono attesi come riferimenti offensivi. La qualità dei collegamenti con il centrocampo sarà importante per impedire che restino isolati e per dare seguito alle iniziative sulle fasce.Ilpotrebbe trovare in Bruno Fernandes il collegamento principale tra centrocampo e attacco. Per la Roma sarà quindi importante controllare lo spazio davanti ai tre difensori: un’uscita in pressione senza adeguata copertura rischierebbe di liberare ricezioni centrali. La presenza disuggerisce invece un possibile bersaglio per il pressing giallorosso. Limitare il tempo a disposizione dei due centrocampisti potrebbe costringere lo United a cercare passaggi più lunghi, sui quali la Roma dovrebbe prepararsi a contendere le seconde palle. Sulle fasce, le avanzate dipotrebbero obbligare gli esterni inglesi a un lavoro difensivo supplementare. Servirà però proteggere gli spazi lasciati alle loro spalle. In avanti, i movimenti di Malen potrebbero aprire corridoi per Soulé e per gli inserimenti dei centrocampisti: la precisione del primo passaggio dopo il recupero sarà decisiva.

UDINE, ITALIA - 31 OTTOBRE: Rodrigo Mora dell’AS Roma esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e AS Roma allo Stadio Friuli, il 31 ottobre 2026 a Udine, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Le probabili formazioni: Mbeumo davanti, Malen guida i giallorossi

Ildovrebbe schierarecome riferimento più avanzato, sostenuto da Mount, Fernandes e Cunha. Davanti a Lammens sono attesi Dalot, Maguire, Martinez e Mazraoui, con Santos e Tielemans in mediana.

Per la Roma, l’undici indicato suggerisce un possibile 3-5-2, con Pisilli accanto a De Roon e Cristante, Molina e Wesley sulle corsie. Mancini, Ndicka e Hermoso comporrebbero la difesa davanti a Gollini, mentre Soulé affiancherebbe Malen.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Santos, Tielemans; Mount, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

ROMA (3-5-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Data, orario e riferimenti della sfida tra Manchester United-Roma