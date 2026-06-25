La seconda semifinale del WTA 250 di Eastbourne vede affrontarsi Petra Marcinko e Madison Keys, in una sfida che mette di fronte una delle rivelazioni del torneo e una delle giocatrici più esperte del circuito. In palio c'è un posto in finale, con entrambe determinate a proseguire il proprio cammino sull'erba inglese.

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Il momento delle due tenniste

Per Petra Marcinko questa settimana rappresenta già un traguardo storico. Grazie all'accesso alla semifinale, la croata è infatti salita al 48° posto della classifica WTA live, aggiornando il proprio miglior ranking in carriera. Il torneo, però, potrebbe regalarle soddisfazioni ancora maggiori: in caso di conquista del titolo, Marcinko entrerebbe per la prima volta tra le prime 40 giocatrici del mondo, confermando la costante crescita mostrata negli ultimi mesi.

L'entusiasmo e la fiducia accumulati nel corso della settimana rendono la giovane croata una delle protagoniste più interessanti del torneo. La possibilità di migliorare ulteriormente il proprio ranking rappresenta una motivazione supplementare in una fase così importante della stagione.

Dall'altra parte della rete ci sarà Madison Keys, una delle tenniste più solide e pericolose sull'erba. L'americana è tornata in semifinale a Eastbourne dopo aver difeso i punti conquistati con lo stesso risultato nella passata edizione, raggiungendo così il primo obiettivo della settimana.

Con la semifinale già raggiunta, Keys ha rispettato le aspettative, ma ora proverà a spingersi oltre e conquistare un'altra finale in un torneo che storicamente si adatta molto bene alle caratteristiche del suo gioco. L'esperienza maturata ai massimi livelli potrebbe rappresentare un fattore determinante nei momenti decisivi dell'incontro.