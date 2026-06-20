La sfida di tennis tra Petra Marcinko e Simona Waltert è valida per i sedicesimi di finale del WTA 500 di Berlino e si gioca sabato 20 giugno alle ore 17:20. Un incontro interessante tra una giovane in forte crescita e una giocatrice già esperta del circuito, con in palio l’accesso agli ottavi del prestigioso torneo tedesco sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Marcinko arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo e voglia di continuare il suo percorso di crescita. La giovane croata è una giocatrice aggressiva, capace di imporre ritmo e intensità soprattutto nei primi colpi dello scambio.

La Waltert, invece, è una tennista più esperta e molto solida da fondo campo. La svizzera cercherà di sfruttare la sua continuità e la capacità di gestire i momenti chiave della partita per mettere in difficoltà l’avversaria.

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Il momento delle due tenniste

Marcinko proverà a giocare in modo aggressivo per prendere subito in mano lo scambio.

Waltert cercherà invece di imporre la propria solidità e di allungare gli scambi per far emergere la sua maggiore esperienza.

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