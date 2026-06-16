I clienti registrati a Bet365 avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in live streaming direttamente sulla piattaforma. Dopo aver effettuato il login, il match sarà disponibile all'interno del palinsesto degli eventi live, accessibile sia da pc che da smartphone e tablet, con punteggio, statistiche e aggiornamenti costantemente aggiornati nel corso della gara.

Il momento di Fabian Marozsan

Il tennista ungherese non arriva nelle migliori condizioni a questo appuntamento. Le ultime settimane hanno evidenziato una certa difficoltà nel trovare continuità, come dimostrano le sette sconfitte nelle ultime dieci partite disputate. Ancora più preoccupante è la serie negativa aperta, con quattro eliminazioni consecutive arrivate nelle fasi iniziali dei tornei. Marozsan continua ad avere numeri discreti al servizio, ma fatica a sfruttare le occasioni in risposta e spesso perde terreno nei momenti decisivi dei set. Per tornare competitivo dovrà ritrovare soprattutto fiducia e aggressività nei punti importanti.

Il momento di Miomir Kecmanovic

Situazione decisamente diversa per il serbo, che si presenta ad Halle con sette vittorie nelle ultime dieci partite e un livello di rendimento in costante crescita. Kecmanovic ha mostrato solidità sia nei Challenger che nei tornei ATP, confermando una buona capacità di adattarsi a superfici differenti. Le sue statistiche recenti raccontano di un giocatore efficace nei momenti chiave, capace di convertire molte palle break e di mantenere alta l'intensità durante tutto l'incontro. L'impressione è che il serbo arrivi a questo appuntamento con maggiore serenità e con un bagaglio di fiducia nettamente superiore rispetto al suo avversario.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MAROZSAN-KECMANOVIC CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA MAROZSAN-KECMANOVIC SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA