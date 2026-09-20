Marsiglia-Psg, 5° turno della Ligue 1: info partita, probabili formazioni, dove vedere Le Classique in TV e in Streaming.
Dove vedere Marsiglia-Psg in diretta TV e streaming
Marsiglia-Psg, match valido per la quinta giornata del campionato di Ligue 1, in programma domenica 20 settembre alle ore 20:45 allo Stade Velodrome di Marsiglia non sarà trasmesso da alcuna emittente televisiva in Italia. Gli spettatori interessanti potranno seguire Le Classique in tempo reale consultando le pagine sociale e i rispettivi siti ufficiali dei due club.
Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra Marsiglia e Psg è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare il campionato di Ligue 1 e cercare Marsiglia-Psg tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Marsiglia-PsgPer cercare Marsiglia-Psg nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il calcio e la Ligue 1
- cercare Marsiglia-Psg tra le partite di domenica 20 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Marsiglia-Psg: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà domenica 20 settembre 2026 al Velodrome di Marsiglia. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45. La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia.
- Partita: Marsiglia-Psg
- Competizione: Ligue 1, 5° turno
- Data: domenica 20 settembre
- Stadio: Velodrome di Marsiglia
- Diretta TV: nessuna copertura televisiva
- Streaming verificato: Bet365, Vincitù
Marsiglia-Psg, i precedentiLo scorso anno il Marsiglia si impose di misura al Velodrome grazie ad un autogol di Marquinhos. Anche in quel caso era la quinta giornata di Ligue 1. In generale, invece, negli ultimi cinque precedenti complessivi disputati sul terreno di gioco dell'Olympique il bilancio recita: tre vittorie dei parigini e due successi dei padroni di casa.
Qui MarsigliaMomento difficile per il Marsiglia, reduce dalla batosta rimediata nella prima giornata di Europa League contro il Besiktas che si è imposto 4-1 in rimonta sulla squadra di Bruno Genesio. La situazione non è delle migliori Neanche in campionato dove il club della Costa Azzurra è reduce da tre stop di fila contro Paris FC, Monaco e Rennes. Fin qui un solo successo in campionato per Gouiri e compagni, quello dell'esordio contro lo Strasburgo.
Qui PsgNon aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi neanche il Psg, sconfitto in Supercoppa di Francia dal Lens, ko col Monaco in campionato e capace di totalizzare appena due punti nelle prime tre uscite. Il successo roboante ottenuto in Champions contro lo Slovan Bratislava ha contribuito a migliorare la situazione della squadra di Luis Enrique che ha concesso il bis anche in Ligue 1, trovano il 1° successo stagionale contro il Brest.
Marsiglia-Psg, probabili formazioniMARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Emerson, Aguerd, Egan-Riley, Weah; Abdelli, Hojbjerg; Paixao, Gomes, Harit; Gouiri. Allenatore: Bruno Genesio.
PSG (4-3-3): Safonov; Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Ferran Torres, Dembele. Allenatore: Luis Enrique.
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