Quinto turno di Ligue 1. Il big-match di giornata è la sfida del Velodrome, Le Classique, tra Marsiglia e Psg. Padroni di casa reduci da quattro stop di fila tra campionato ed Europa League; buon momento invece per gli ospiti che hanno collezionato due successi tra Champions League e campionato. VEDI MARSIGLIA-PSG IN DIRETTA STREAMING SU BET365.La squadra di Bruno Genesio proverà a confermare il successo ottenuto lo scorso anno, ma soprattutto ad invertire il trend negativo. Il PSG non può permettersi altri passi falsi, il Monaco inizia a prendere il largo in vetta e dista già otto punti. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI MARSIGLIA-PSG. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta. di. Il big-match di giornata è la sfida del Velodrome,, tra. Padroni di casa reduci da quattro stop di fila tra campionato ed; buon momento invece per gli ospiti che hanno collezionato due successi trae campionato..La squadra di Brunoproverà a confermare il successo ottenuto lo scorso anno, ma soprattutto ad invertire il trend negativo. Ilnon può permettersi altri passi falsi, ilinizia a prendere il largo in vetta e dista già otto punti. Prima del fischio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su, su, mentre. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Marsiglia-Psg in diretta TV e streaming

Marsiglia-Psg, match valido per la quinta giornata del campionato di Ligue 1, in programma domenica 20 settembre alle ore 20:45 allo Stade Velodrome di Marsiglia non sarà trasmesso da alcuna emittente televisiva in Italia. Gli spettatori interessanti potranno seguire Le Classique in tempo reale consultando le pagine sociale e i rispettivi siti ufficiali dei due club.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra Marsiglia e Psg è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare il campionato di Ligue 1 e cercare Marsiglia-Psg tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Marsiglia-Psg

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue 1 cercare Marsiglia-Psg tra le partite di domenica 20 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Marsiglia-Psg: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 20 settembre 2026 al Velodrome di Marsiglia. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45. La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia.

Partita: Marsiglia-Psg

Competizione: Ligue 1, 5° turno

Data: domenica 20 settembre

domenica 20 settembre Stadio: Velodrome di Marsiglia

Velodrome di Marsiglia Diretta TV : nessuna copertura televisiva

: nessuna copertura televisiva Streaming verificato: Bet365, Vincitù

Marsiglia-Psg, i precedenti

Qui Marsiglia

Qui Psg

Marsiglia-Psg, probabili formazioni

Lo scorso anno ilsi impose di misura al Velodrome grazie ad undi. Anche in quel caso era ladi. In generale, invece, negli ultimi cinque precedenti complessivi disputati sul terreno di gioco dell'Olympique il bilancio recita: tre vittorie dei parigini e due successi dei padroni di casa.Momento difficile per il, reduce dalla batosta rimediata nella prima giornata dicontro ilche si è impostoin rimonta sulla squadra di. La situazione non è delle migliori Neanche in campionato dove il club della Costa Azzurra è reduce da tre stop di fila contro. Fin qui un solo successo in campionato pere compagni, quello dell'esordio contro loNon aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi neanche il, sconfitto indal, ko colin campionato e capace di totalizzare appena due punti nelle prime tre uscite. Il successo roboante ottenuto incontro loha contribuito a migliorare la situazione della squadra diche ha concesso il bis anche in, trovano il 1° successo stagionale contro il: De Lange; Emerson, Aguerd, Egan-Riley, Weah; Abdelli, Hojbjerg; Paixao, Gomes, Harit; Gouiri.: Bruno Genesio.

PSG (4-3-3): Safonov; Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Ferran Torres, Dembele. Allenatore: Luis Enrique.