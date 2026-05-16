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La Ligue 1 propone una sfida molto interessante tra Marsiglia-Rennes, in programma domenica 17 maggio alle ore 21:00. I padroni di casa sono settimi in classifica, mentre il Rennes occupa il quinto posto: in palio ci sono punti pesanti nella corsa europea. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO FRANCESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Il momento delle due squadreIl Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi, si presenta con un 3-4-2-1 offensivo e ricco di qualità. Greenwood e Paixao agiranno alle spalle di Vaz, mentre O’Riley e Vermeeren avranno il compito di gestire ritmo e costruzione.
Il Rennes, guidato da Habib Beye, risponde con un 4-4-2 equilibrato e intenso. Embolo e Lepaul formeranno il tandem offensivo, supportati dalla qualità di Blas e Fofana sugli esterni.
Le probabili formazioni di Marsiglia-RennesCi si attende una partita aperta e spettacolare, con due squadre offensive e in corsa per obiettivi europei. Il Marsiglia proverà a sfruttare il fattore campo, mentre il Rennes punterà su compattezza e ripartenze rapide.
Marsiglia (3-4-2-1): Rulli, Emerson, Aguerd, Pavard, Murillo, Vermeeren, O'Riley, Weah, Paixao, Greenwood, Vaz. Allenatore: Roberto De Zerbi
Rennes (4-4-2): Samba, Seidu, Jacquet, Brassier, Merlin, Blas, Camara, Rongier, Fofana, Embolo, Lepaul. Allenatore: Habib Beye
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