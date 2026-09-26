Ci sono partite che segnano semplicemente l’inizio di una stagione e altre che, per il contesto in cui arrivano, assumono un significato particolare. Maxima Roma-Napoli appartiene alla seconda categoria. A distanza di cinque anni, dieci mesi e diciannove giorni dall’ultima gara di Serie A disputata al PalaEur, il massimo campionato torna nello storico impianto della Capitale. Era l’8 novembre 2020 quando la Virtus Roma affrontava la propria ultima partita sul parquet romano; domenica sarà invece la Maxima a raccogliere quel testimone, inaugurando davanti al proprio pubblico la prima stagione della sua storia nella massima serie. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Dall’altra parte ci sarà una Napoli che arriva all’appuntamento con una squadra profondamente rinnovata e con ambizioni importanti, chiamata a misurarsi immediatamente con una delle formazioni italiane che, come i partenopei, sarà impegnata anche sul fronte europeo. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Maxima Roma-Basket Napoli in TV e streaming

Maxima Roma-Basket Napoli si gioca domenica 26 settembre alle ore 18:15 al Palazzo dello Sport di Roma ed è valida per il primo turno della Serie A di Basket (LBA) 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky (Sky Sport Basket) e su LBA TV. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite le app di Sky (Sky Go) e di LBA TV, disponibili e scaricabili su PC, tablet e smartphone.

Qui Maxima Roma

La Maxima si presenta al primo appuntamento ufficiale dopo un precampionato che ha lasciato indicazioni interessanti. Quattro vittorie in sei gare, con successi contro Juvecaserta, Scafati, ASVEL e Varese, a fronte delle sconfitte contro Hapoel Tel Aviv e Virtus Bologna. Un percorso che ha permesso a coach Cotelli di mettere progressivamente alla prova un gruppo costruito attraverso innesti di esperienza e talento, anche se le gerarchie e gli equilibri offensivi saranno inevitabilmente uno degli aspetti da verificare nelle prime settimane. Il volto più atteso è quello di Aaron Holiday. L’ex Houston Rockets arriva in Italia con un bagaglio NBA che lo rende uno dei profili più osservati del nuovo campionato e, soprattutto, con il compito di assumere immediatamente responsabilità nella costruzione del gioco.

Accanto a Holiday c'è Miro Bilan, punto di riferimento interno e giocatore destinato a dare una dimensione differente all’attacco romano. Il centro croato non ha bisogno di presentazioni in LBA: MVP della stagione 2024/25, nell’ultima annata con Brescia ha prodotto 14,8 punti, 9 rimbalzi e 2,4 assist di media. Il reparto esterni offre inoltre soluzioni differenti. Brynton Lemar porta capacità di attaccare l’uomo e di costruire vantaggi individuali, mentre Matt Ryan aggiunge esperienza e soprattutto pericolosità dall’arco. John Brown III rappresenta invece un interprete capace di sporcare le partite attraverso energia, difesa e rimbalzi.

Qui Basket Napoli

si presenta all’esordio con una squadra profondamente rinnovata e con Jasminchiamato a dare rapidamente una fisionomia precisa al nuovo gruppo. Il precampionato si è chiuso con il successo ottenuto sul campo di, per un bilancio complessivo di cinque vittorie e tre sconfitte. Numeri che raccontano una preparazione positiva, ma che soprattutto hanno consentito allo staff di individuare alcuni dei principali riferimenti offensivi del nuovo roster. Tra i giocatori che hanno maggiormente acceso la preseason c’è Jahmi’us, autore di una serie di prestazioni offensive di rilievo: 28 punti contro Reggio Emilia, 20 contro Scafati, 19 contro Krka e 16 contro Igokea.

Numeri che evidenziano una capacità di produzione offensiva che Napoli potrà sfruttare soprattutto quando la partita dovesse aprirsi e aumentare il numero dei possessi. Altro nome da tenere sotto osservazione è quello di Andrej Jakimovski, anch’egli protagonista di un precampionato produttivo con 27 punti contro Krka, 24 contro Scafati e 15 contro Igokea. La presenza di più giocatori capaci di attaccare il canestro e trovare punti con continuità permette a Repesa di disporre di diverse soluzioni, ma impone anche alla squadra una precisa organizzazione nella distribuzione dei possessi e nella gestione dei momenti della partita.

Maxima Roma-Basket Napoli, probabili formazioni

: Holiday, Moon, Ryan, Brown, Bilan.: Matteo Cotelli

BASKET NAPOLI: Dowtin, Ramsey, Seljaas, White, Totè. Coach: Jasmin Repesa

Maxima Roma-Basket Napoli: data, orario e canali