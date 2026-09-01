Francesco Totti cambia vita. O almeno cambia sport: si darà al basket. L'ex dieci della Roma, infatti, sarà il nuovo advisor della Maxima Roma, squadra di basket della capitale che attualmente milita nel campionato di Serie A.

Francesco Totti entra nel mondo del basket: nominato advisor della proprietà di Maxima Romahttps://t.co/oh7bW6Wia7 — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) September 1, 2026

Totti nel basket: sarà l'advisor della Maxima Roma

e spesso si sente parlare di lui soprattutto per questioni riguardanti il gossip. Ma Francesco Totti non ha intenzione di rinunciare allo sport. Ha già vissuto una, proprio con il club giallorosso, dopo il suo ritiro. E in seguito ha anche fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori. Adesso, invece, ha deciso di cambiare sport. E si è dato al basket. Il capitano, infatt, è entrato a far parte del progetto della. La società è stata fondata nel giugno di questo anno ad opera dell'imprenditore statunitense Paul. Matiasic, infatti, ha acquistato e trasferito nella Capitale il titolo sportivo della Pallacanestro Brescia con l'intento di riportare Roma sui grandi palcoscenici della pallacanestro italiana ed europea.

Totti è entrato in questo importante progetto. Sarà, all'interno della società, l'advisor della proprietà. Ma non solo: lavorerà anche come delegato allo sviluppo della Fan base e delle operazioni di Corporate Social Responsibility. Lo ha annunciato il club stesso con un video sui social in cui compare anche Ciro Immobile, ex attaccante della Lazio.

Francesco Totti e Morgan De Sanctis dell'AS Roma prima della partita amichevole pre-campionato tra AS Roma e Sevilla FC allo Stadio Olimpico il 14 agosto 2015 a Roma

"Avevo voglia di nuovi stimoli e sentivo il desiderio di mettermi in gioco accettando una nuova sfida. Il ruolo e il progetto che mi sono stati proposti mi hanno convinto da subito e ringrazio la società per la fiducia che mi ha accordato. Il primo obiettivo sarà costruire un gruppo solido, rafforzare la squadra e creare tutte le condizioni per diventare un’eccellenza del campionato italiano. Poi guarderemo all'Europa e anche oltre. L'ambizione è importante ma noi vogliamo anche costruire qualcosa che possa rimanere nel tempo: e regalare ai romani na squadra di basket da sostenere e di cui essere orgogliosi", ha commentato Totti.