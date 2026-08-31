Marten de Roon è un nuovo giocatore della Roma. Colpo a sopresa dei giallorossi che si assicurano le prestazioni del centrocampista olandese in arrivo dall'Atalanta. L'ex capitano dei bergamaschi può finalmente riabbracciare Gian Piero Gasperini. Nel giorno della sua presentazione, in conferenza stampa, l'ex Feyenoord ha parlato dei suoi obiettivi personali, della voglia di intraprendere questa nuova avventura e dell'episodio sui social che scaturì l'ira dei tifosi romanisti nel 2023.

Le parole di de Roon

Marten de Roon è stato uno dei protagonisti principali della cavalcata dell'Atalanta. Con la maglia della Dea ha collezionatopresenze egol. Nel Marzo del 2026 è diventato il giocatore con più presenze superando; oltre ad aver realizzato il sogno della qualificazione inl'olandese ha vintocon i bergamaschi.

MILANO, ITALIA – 10 MAGGIO 2026: Christopher Nkunku del Milan contende il pallone a Marten De Roon dell’Atalanta durante la partita di Serie A tra Milan e Atalanta allo stadio Giuseppe Meazza.(Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Nel corso della sua intervista, de Roon ha voluto chiedere scusa ai tifosi per il post social risalente al 2023. L'accaduto affonda le radici nella rivalità tra Roma e Feyenoord. L'olandese aveva pubblicato sui propri canali social una fotografia nella quale mostrava il dito medio, accompagnandolo con una frase legata al suo vissuto a Rotterdam e alla vittoria contro la Roma. Il centrocampista ha spiegato di aver sbagliato e aver usato in maniera scorretta instagram: "Uso molto spesso i social, lo condivido con dei miei amici, ma quella volta ho esagerato parecchio, sono qui a chiedere scusa a tutti i tifosi. Può sembrare una bugia, ma io non avevo autorizzato nessuno a pubblicare certe cose. Mi dispiace molto aver offeso qualcuno".

Continuando la sua presentazione, il centrocampista ha voluto sottolineare il rapporto con Gian Piero Gasperini: "Mi ha voluto fortemente, con lui ho un rapporto fantastico, ho vissuto anni meravigliosi nell'Atalanta, se ho raggiunto un certo status lo devo a lui, mi è stato sempre vicino e mi ha migliorato tantissimo. Non vedo l'ora di rivederlo!".

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La passione dei romanisti e l'esperienza accumulata nel corso degli anni

Marten de Roon ha voluto ribadire i motivi principali che lo hanno spinto ad accettare questa nuova sfida, raccontando quanto sia stata determinante la passione dei tifosi romanisti: "Ho avuto tantissimi motivi per accettare questo nuovo capitolo della mia carriera. Uno di questi è il calore dei tifosi, lo stadio è bellissimo e io non vedo l'ora di poter giocare davanti a loro.".

BERGAMO, ITALIA – 22 MARZO 2026: Marten de Roon dell’Atalanta in azione durante la partita di Serie A tra Atalanta e Hellas Verona, disputata al Gewiss Stadium. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Inoltre, de Roon ha voluto dare un proprio parere sulla formazione giallorossa e sull'esperienza di alcuni suoi compagni di squadra: "Hanno fatto un campionato strepitoso lo scorso anno, spero che possiamo ripeterci anche quest'anno e cercare di migliorare sempre di più. Non vedo l'ora di giocare con Dybala, Mancini e Cristante che conosco molto bene. La loro esperienza è fondamentale, conoscono l'ambiente e sono dei grandi leader. Poi ci sono anche mie due connazionali: Rensch e Malen, non vedo l'ora di poter dare una mano".

Infine un messaggio ai tifosi romanisti: "Sono super felice di essere qua, non vedo l'ora di iniziare e regalarvi tante gioie, sono pronto a dare tutto per questa maglia, Forza Roma!".