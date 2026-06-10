Gli ottavi di finale del prestigioso torneo HSBC Championships (Torneo WTA 500 di Londra) propongono una sfida particolarmente interessante tra due giocatrici appartenenti a generazioni diverse: la giovane canadese Victoria Mboko e l'esperta ceca Karolina Pliskova. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale del Queen's, ma anche un'importante indicazione sullo stato di forma delle due giocatrici in vista dell'avvicinamento a Wimbledon.

Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU

Mboko-Pliskova: dove vedere il WTA di Londra in TV e in Streaming

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Mboko-Pliskova nel palinsesto Live

Qui Mboko

Qui Pliskova

Wimbledon Championships

Persi tratta di un banco di prova importante nel percorso di crescita che la sta portando rapidamente ai vertici del tennis femminile. La canadese arriva a Londra dopo una stagione molto positiva, caratterizzata da risultati di rilievo e da una continuità che le ha permesso di compiere un notevole salto di qualità. Nonostante abbia ancora poca esperienza sui campi in erba, il suo tennis aggressivo e la grande fiducia accumulata negli ultimi mesi la rendono una delle protagoniste più attese di questa parte della stagione.Dall'altra parte della rete ci sarà una giocatrice che sull'erba ha costruito alcune delle pagine più importanti della propria carriera. Ex numero uno del mondo, Pliskova conosce perfettamente le caratteristiche di questa superficie e può vantare un curriculum di assoluto livello, impreziosito da titoli e da una finale raggiunta a. Pur non vivendo più il momento migliore della carriera, la ceca resta un'avversaria estremamente pericolosa grazie alla sua esperienza e a un servizio che continua a essere una delle sue armi principali.

Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU