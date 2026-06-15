Catherine McNally e Antonia Ruzic sono pronte a dare il via alla loro stagione sull'erba con una sfida inedita nel primo turno del WTA 250 di Nottingham. Un confronto che si preannuncia particolarmente equilibrato, anche alla luce della classifica mondiale, che vede le due giocatrici separate da una sola posizione.

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Il momento delle due tenniste

La croata Ruzic arriva al torneo con un ranking leggermente migliore rispetto alla statunitense, ma i risultati più recenti non sono stati particolarmente incoraggianti. Nelle ultime due competizioni disputate, infatti, è stata costretta a passare dalle qualificazioni per accedere al tabellone principale e, in entrambe le occasioni, il suo cammino si è interrotto immediatamente al primo turno. Un dato che evidenzia le difficoltà incontrate nel compiere il definitivo salto di qualità contro avversarie di livello superiore.

McNally, invece, proverà a sfruttare la propria esperienza nel circuito maggiore per partire con il piede giusto su una superficie che spesso premia il suo tennis aggressivo. L'americana ha dimostrato in passato di sapersi esprimere bene sui campi veloci e cercherà di imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi per mettere pressione alla rivale.

Per entrambe si tratta di una partita importante non soltanto per il risultato in sé, ma anche per acquisire fiducia in vista delle prossime settimane, con Wimbledon sempre più vicino. Un buon percorso a Nottingham potrebbe rappresentare un'iniezione di fiducia fondamentale in uno dei momenti più delicati della stagione.

A rendere ancora più interessante il confronto c'è l'assenza di precedenti. McNally e Ruzic non si sono infatti mai affrontate prima d'ora nel circuito professionistico, elemento che aggiunge ulteriore incertezza alla sfida. Senza riferimenti diretti, le due giocatrici dovranno adattarsi rapidamente alle caratteristiche dell'avversaria e trovare le giuste contromisure nel corso dell'incontro.

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