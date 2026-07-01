Giovedì 2 luglio alle ore 17:20 italiane, sul prestigioso Centre Court dell'All England Club di Londra, Catherine McNally ed Elena Rybakina si affronteranno nel secondo turno di Wimbledon 2026. La kazaka, tra le principali favorite per la conquista del titolo, parte con i favori del pronostico, ma l'americana arriva all'appuntamento forte di un ottimo momento di forma e con l'obiettivo di sorprendere una delle migliori giocatrici del circuito.

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Dove vedere McNally-Rybakina in diretta TV e streaming ufficiale

La sfida tra Catherine McNally ed Elena Rybakina, valida per il secondo turno di Wimbledon 2026, è in programma giovedì 2 luglio alle ore 17:20 italiane. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

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Il momento di Catherine McNally

McNally arriva a questo appuntamento dopo un buon avvio di torneo. L'americana ha superato al primo turno Elena-Gabriela Ruse in due set, confermando il buon momento di forma già mostrato nella settimana precedente a Eastbourne, dove aveva raggiunto i quarti di finale.

Nelle ultime dieci partite ha ottenuto sei vittorie e continua a dimostrare di poter competere anche contro avversarie di livello superiore. La sua capacità di aggredire in risposta e di trasformare numerose palle break rappresenta una delle principali armi con cui proverà a mettere in difficoltà la numero due del mondo.

LONDRA, INGHILTERRA - 30 GIUGNO: Elena Rybakina del Kazakistan colpisce un diritto contro Loïs Boisson della Francia durante il loro incontro di primo turno del singolare femminile, nella seconda giornata dei Campionati di Wimbledon 2026, all'All England Lawn Tennis and Croquet Club, il 30 giugno 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Il momento di Elena Rybakina

Rybakina si presenta a Wimbledon con grandi ambizioni, anche se l'avvicinamento allo Slam londinese non è stato impeccabile. La kazaka ha raccolto risultati altalenanti nei tornei preparatori sull'erba, ma al debutto ai Championships è riuscita a superare Loïs Boisson in tre set dopo una partita più complicata del previsto.

L'ex campionessa di Wimbledon resta comunque una delle principali candidate alla vittoria finale grazie a un servizio tra i migliori del circuito e alla capacità di prendere rapidamente il controllo degli scambi. Se riuscirà ad aumentare la continuità, potrà diventare una delle protagoniste della seconda settimana.

I precedenti tra McNally-Rybakina

McNally e Rybakina si sono affrontate due volte in carriera e il bilancio è in perfetta parità, 1-1. Il successo dell'americana risale al 2021, quando Rybakina fu costretta al ritiro, mentre l'ultimo confronto, disputato a Pechino nel 2025, è stato vinto dalla kazaka al termine di una combattuta sfida in tre set.

Cosa aspettarci dalla partita

McNally proverà a mantenere ritmi elevati fin dai primi game, sfruttando la fiducia accumulata nelle ultime settimane. Rybakina, invece, cercherà di far valere la superiorità tecnica attraverso il servizio e la potenza dei colpi da fondo campo. Considerando i precedenti e il momento delle due giocatrici, ci sono le condizioni per assistere a un match più equilibrato di quanto suggerisca il ranking.

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