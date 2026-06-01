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La Coppa di Colombia propone la sfida tra Medellín-Cúcuta Deportivo, valida per il quarto turno del Girone C, in programma nella notte tra martedì 2 giugno e mercoledì 3 giugno alle ore 01:00 italiane. I padroni di casa occupano il secondo posto con 5 punti, mentre il Cúcuta è quarto a quota 3 e cerca un successo per rilanciarsi nella corsa alla qualificazione.
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Il momento delle due squadreL’Independiente Medellín arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone alte del girone. Un successo permetterebbe ai padroni di casa di compiere un passo importante verso la qualificazione alla fase successiva della competizione.
Il Cúcuta Deportivo ha invece bisogno di punti per restare in corsa. La formazione ospite cercherà di sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà un avversario sulla carta favorito e ottenere un risultato prezioso in trasferta.
Le probabili formazioni di Medellín-Cúcuta DeportivoLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambe le squadre potrebbero optare per qualche rotazione, ma la posta in palio rende probabile l’utilizzo di gran parte dei titolari.
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