La sfida di tennis tra Daniel Elahi Galán Mejía e Zheng Qinwen è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 12:00. Un match che vede di fronte due giocatori con percorsi e caratteristiche molto diverse, con la cinese che parte con i favori del pronostico ma dovrà restare attenta all’imprevedibilità dell’avversario sull’erba londinese.

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Mejía arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare le sue qualità atletiche e la capacità di lottare su ogni punto. Il colombiano è un giocatore solido da fondo campo, abile nel costruire lo scambio con pazienza e nel restare competitivo anche nei momenti più difficili.

Zheng, invece, è una delle giocatrici più forti e complete del circuito WTA. La cinese combina potenza, grande solidità mentale e un servizio molto efficace, caratteristiche che le permettono di controllare il gioco e imporre il proprio ritmo su qualsiasi superficie.

Dove vedere Mejía-Zheng in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Mejia-Zheng, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Mejía proverà a restare solido e a prolungare gli scambi per mettere pressione all’avversaria.

Zheng cercherà invece di prendere subito il controllo del match con potenza e aggressività da fondo campo.

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