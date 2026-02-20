Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 02:15 italiane, la Primera División propone una sfida particolare: al Víctor Legrotaglie di Mendoza si affrontano Gimnasia de Mendoza e Gimnasia La Plata, due squadre accomunate dal nome ma con obiettivi e momenti diversi.
Diretta TV e Streaming Gratis
Mendoza-Gimnasia: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Mendoza-Gimnasia La Plata:
Mendoza-Gimnasia: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv—
MENDOZA GIMNASIA SERIE A ARGENTINADIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Mendoza-Gimnasia La Plata in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Qui Mendoza—
La squadra allenata da Ariel Broggi ha alternato buone prestazioni a passaggi a vuoto. Il dato più preoccupante è la produzione offensiva: solo 3 reti segnate in 6 partite, peggior attacco tra le squadre della parte medio-bassa.
In casa, però, il rendimento è più competitivo: gioco più aggressivo, ritmo più alto e maggiore fiducia. La difesa resta vulnerabile (8 gol subiti totali), ma al Legrotaglie il Mendoza riesce a concedere meno spazi rispetto alle trasferte.
Qui Gimnasia La Plata—
Il “Lobo” arriva con maggiore stabilità e una posizione di classifica decisamente migliore. I 10 punti raccolti testimoniano una squadra più equilibrata rispetto agli avversari.
Tuttavia, fuori casa il rendimento è meno brillante e la squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere continuità. La difesa concede qualcosa (6 reti subite), ma l’attacco ha maggiore qualità e varietà rispetto al Mendoza.
Probabili formazioni—
Gimnasia Mendoza (4-4-2): Rigamonti, Ceballos, Mondino, Gonzalez Benac, Saavedra, Paredes, Sanchez, Barboza, Lencioni, Simoni, Modica
Gimnasia La Plata (4-3-3): Insfran, Steimbach, Giampaoli, Martinez, Silva, Max, Miramon, Barros Schelotto, Fernández, Torres, Panaro
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Mendoza-Gimnasia La Plata:
© RIPRODUZIONE RISERVATA