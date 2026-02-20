derbyderbyderby streaming Mendoza-Gimnasia: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in TV

Diretta TV e Streaming Gratis

Mendoza-Gimnasia: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in TV

Mendoza-Gimnasia: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in TV - immagine 1
Mendoza-Gimnasia La Plata: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 02:15 italiane, la Primera División propone una sfida particolare: al Víctor Legrotaglie di Mendoza si affrontano Gimnasia de Mendoza e Gimnasia La Plata, due squadre accomunate dal nome ma con obiettivi e momenti diversi.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Mendoza-Gimnasia La Plata:

  • Guarda ora Mendoza-Gimnasia La Plata GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Mendoza-Gimnasia La Plata in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Mendoza-Gimnasia La Plata, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Mendoza-Gimnasia: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in Tv

    —  

    MENDOZA GIMNASIA SERIE A ARGENTINADIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Mendoza-Gimnasia La Plata in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Qui Mendoza

    —  

    La squadra allenata da Ariel Broggi ha alternato buone prestazioni a passaggi a vuoto. Il dato più preoccupante è la produzione offensiva: solo 3 reti segnate in 6 partite, peggior attacco tra le squadre della parte medio-bassa.

    In casa, però, il rendimento è più competitivo: gioco più aggressivo, ritmo più alto e maggiore fiducia. La difesa resta vulnerabile (8 gol subiti totali), ma al Legrotaglie il Mendoza riesce a concedere meno spazi rispetto alle trasferte.

    Qui Gimnasia La Plata

    —  

    Il “Lobo” arriva con maggiore stabilità e una posizione di classifica decisamente migliore. I 10 punti raccolti testimoniano una squadra più equilibrata rispetto agli avversari.

    Tuttavia, fuori casa il rendimento è meno brillante e la squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere continuità. La difesa concede qualcosa (6 reti subite), ma l’attacco ha maggiore qualità e varietà rispetto al Mendoza.

    Probabili formazioni

    —  

    Gimnasia Mendoza (4-4-2): Rigamonti, Ceballos, Mondino, Gonzalez Benac, Saavedra, Paredes, Sanchez, Barboza, Lencioni, Simoni, Modica

    Gimnasia La Plata (4-3-3): Insfran, Steimbach, Giampaoli, Martinez, Silva, Max, Miramon, Barros Schelotto, Fernández, Torres, Panaro

    Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Mendoza-Gimnasia La Plata:

  • Guarda ora Mendoza-Gimnasia La Plata GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi Vedere Mendoza-Gimnasia La Plata in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Mendoza-Gimnasia La Plata, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Leggi anche
    Wrexham-Ipswich: Diretta live e probabili formazioni
    Watford-Derby: lo streaming gratis e le probabili formazioni

    © RIPRODUZIONE RISERVATA