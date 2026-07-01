La sfida di tennis tra Daniel Mérida e Daniil Medvedev è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 13:10. Un confronto che vede opposti uno dei giovani talenti più promettenti del tennis spagnolo e uno dei principali protagonisti del circuito ATP, con in palio un posto al terzo turno dello Slam londinese.

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Mérida arriva a questo appuntamento con entusiasmo e senza particolari pressioni. Il giovane spagnolo è un giocatore tecnico, capace di costruire il punto con intelligenza e di sfruttare una buona mobilità da fondo campo, qualità che potrebbero consentirgli di mettere in difficoltà avversari più esperti.

Medvedev, invece, punta a confermarsi tra i grandi favoriti del torneo. Il russo dispone di un servizio molto efficace, di una straordinaria solidità negli scambi e di una capacità unica nel leggere il gioco, caratteristiche che lo rendono uno degli avversari più difficili da affrontare.

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Per quanto riguarda Merida-Medvedev, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Mérida proverà a giocare senza timori, sfruttando velocità di gambe e qualità tecniche per restare in partita.

Medvedev cercherà invece di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, sfruttando esperienza, servizio e continuità da fondo campo.

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