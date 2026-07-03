La sfida di tennis tra Elise Mertens ed Elena Rybakina è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca sabato 4 luglio alle ore 12:00. Un match di altissimo livello tra due giocatrici molto solide, con la kazaka che parte leggermente favorita ma con la belga pronta a giocarsi le sue carte sull’erba londinese.

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La Rybakina arriva con il suo tennis potente e molto efficace sull’erba, mentre la Mertens proverà a sfruttare esperienza, continuità e capacità tattica per provare a restare agganciata al match.

Elise Mertens: caratteristiche e carriera

Elise Mertens, nata nel 1995 in Belgio, è una tennista di grande solidità e intelligenza tattica. Nel corso della carriera ha ottenuto ottimi risultati sia in singolare che in doppio, dove ha raggiunto il vertice del circuito WTA con numerosi titoli importanti.

Il suo tennis è basato su regolarità, ottima gestione degli scambi e grande disciplina tattica. Non ha colpi di potenza estrema, ma riesce spesso a mettere in difficoltà le avversarie grazie alla continuità e alla capacità di sbagliare poco.

Elena Rybakina: caratteristiche e carriera

Elena Rybakina, nata nel 1999 in Russia e rappresentante del Kazakistan, è una delle giocatrici più forti e complete del circuito WTA. Vincitrice di Wimbledon, ha dimostrato di essere una delle migliori interpreti del tennis sull’erba.

Il suo gioco è basato su un servizio potentissimo e su colpi da fondo campo molto profondi e aggressivi. Sull’erba il suo tennis diventa ancora più efficace grazie alla velocità dei suoi colpi e alla capacità di dominare lo scambio.

Dove vedere Mertens-Rybakina in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Mertens-Rybakina, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Mertens proverà a rallentare il ritmo degli scambi e a portare il match su lunghi scambi tattici.

Rybakina cercherà invece di imporre subito il proprio servizio e la sua potenza da fondo campo per comandare il gioco.

Pronostico

Wimbledon è un torneo che esalta le giocatrici dotate di grande servizio e capacità di chiudere rapidamente i punti, caratteristiche che si sposano perfettamente con il gioco di Elena Rybakina. La kazaka parte quindi leggermente favorita grazie alla sua potenza e alla sua efficacia sull’erba, superficie che valorizza al massimo le sue qualità offensive. Mertens dovrà cercare di allungare gli scambi e mantenere un livello altissimo di precisione per provare a restare in partita, ma la differenza di incisività nei colpi vincenti appare significativa.

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