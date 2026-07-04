Siamo giunti agli ottavi di finale del Mondiale 2026, il più grande di sempre. Sono pronte ad affrontarsi Messico e Inghilterra, che si contenderanno un posto tra le migliori otto della competizione nella notte tra domenica 5 luglio 2026 e lunedì 6 luglio 2026, con calcio d'inizio alle ore 2:00 italiane allo stadio Azteca. Sulla carta parte leggermente favorita l'Inghilterra. La nazionale inglese può infatti contare su una rosa di altissimo livello, con qualità ed esperienza in praticamente ogni reparto. Nonostante ciò, il cammino fin qui è stato tutt'altro che agevole, con ogni partita che si è rivelata ricca di difficoltà e insidie.

Diverso il discorso per il Messico. Pur disponendo di una rosa complessivamente inferiore dal punto di vista tecnico rispetto a quella inglese, la formazione messicana ha impressionato per organizzazione, intensità e continuità di rendimento. Finora ha saputo vincere e convincere, presentandosi a questo appuntamento con grande fiducia e con l'entusiasmo di una squadra consapevole delle proprie qualità e pronta a giocarsi le proprie chance contro una delle favorite del torneo.

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Dove vedere Messico-Inghilterra in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Messico-Inghilterra, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sempre su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento del Messico

Il percorso delin questo Mondiale è stato finora semplicemente perfetto. La formazione centroamericana ha chiuso il Girone A a punteggio pieno, conquistando 9 punti su 9, con 6 gol segnati e nessuna rete subita, a conferma di un equilibrio straordinario tra fase offensiva e difensiva.

L'avventura è iniziata con il successo per 2-0 sul Sudafrica nella gara inaugurale del torneo. Successivamente è arrivata la vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud, prima del netto 3-0 rifilato alla Cechia, risultato che ha certificato il primo posto nel girone. Ai sedicesimi di finale il Messico ha poi superato senza particolari difficoltà l'Ecuador, imponendosi con un altro convincente 2-0.

PANAMA CITY, PANAMA - 22 GENNAIO: Luis Romo del Messico controlla il pallone durante un'amichevole internazionale tra Panama e Messico allo stadio Rommel Fernandez il 22 gennaio 2026 a Panama City, Panama. (Foto di Hector Vivas/Getty Images)

La squadra sta attraversando un eccellente momento di forma, mostrando solidità atletica, organizzazione tattica e grande qualità nelle due fasi di gioco. In attacco sta brillando Quiñones, autentica rivelazione della nazionale messicana, ma il vero punto di forza è rappresentato dal collettivo. Tutti i giocatori stanno contribuendo con intensità e spirito di sacrificio, e i risultati ottenuti finora sono la naturale conseguenza di questo rendimento.

Adesso, però, il livello dell'ostacolo si alza ulteriormente. Contro l'Inghilterra il Messico affronterà, almeno sulla carta, l'avversario più forte incontrato finora nel torneo. Per continuare il proprio cammino servirà una prestazione di altissimo livello, mantenendo la stessa compattezza, la stessa organizzazione e quella concentrazione giusta necessaria per evitare passi falsi.

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Il momento dell'Inghilterra

L'si presenta a questo ottavo di finale con una delle rose più complete e talentuose dell'intero Mondiale. La nazionale inglese può contare su giocatori di assoluto livello in ogni reparto, ma il cammino fin qui ha dimostrato che il solo valore tecnico non basta per imporsi in una competizione così equilibrata.

Nel Girone L, gli inglesi hanno chiuso al primo posto con 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio, mettendo a segno 6 reti e subendone 2. L'esordio è stato spettacolare, con il successo per 4-2 sulla Croazia. Successivamente è arrivato il primo passo falso, lo 0-0 contro il Ghana, un risultato che ha lasciato qualche rimpianto nell'ambiente inglese. La fase a gironi si è poi conclusa con la convincente vittoria per 2-0 sul Panama, utile a blindare la qualificazione.

Ai sedicesimi di finale l'Inghilterra ha trovato sulla propria strada il Congo, in una sfida che si è rivelata molto più complicata del previsto. Nonostante i favori del pronostico pendessero nettamente dalla parte degli inglesi, il campo ha raccontato una storia diversa: il Congo è rimasto in vantaggio per gran parte dell'incontro, difendendosi con ordine e concedendo poche occasioni.

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Nel momento più difficile sono però emersi i campioni. A forza di aumentare la pressione offensiva e creare occasioni da gol, l'Inghilterra è riuscita a ribaltare la partita grazie a una doppietta di, evitando quella che sarebbe stata una clamorosa eliminazione. Una vittoria sofferta, maturata più per la qualità dei singoli e per la continua spinta offensiva che per una reale superiorità nel corso dell'intero match.

Contro il Messico servirà però una prestazione diversa. La formazione centroamericana ha dimostrato di essere molto più organizzata e pericolosa rispetto al Congo e difficilmente concederà le stesse possibilità di rimonta. Per questo motivo l'Inghilterra dovrà disputare una gara ordinata, intensa e continua, limitando al minimo gli errori e cercando di imporre fin dai primi minuti la propria superiore qualità tecnica.

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 13: Harry Kane of England during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between England and Serbia at Wembley Stadium on November 13, 2025 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Le probabili formazioni di Messico-Inghilterra

Dal punto di vista tattico, ildovrebbe confermare il collaudato 4-3-3, un sistema di gioco che ha accompagnato la squadra per tutto il torneo senza mai snaturarne l'identità. L'obiettivo sarà quello di mantenere un possesso palla propositivo, cercando di costruire con pazienza e sfruttando la qualità dei propri interpreti negli ultimi trenta metri. Riflettori puntati su Quiñones, autentica rivelazione di questo Mondiale, ma anche sul resto di un gruppo che finora ha saputo esprimersi con continuità, offrendo prestazioni di alto livello sia sul piano tecnico sia su quello dell'organizzazione collettiva.

L'Inghilterra, invece, dovrebbe rispondere con il suo tradizionale 4-2-3-1, affidandosi ai migliori giocatori della rosa. Restano alcuni ballottaggi, in particolare sulle corsie offensive, dove Madueke e Saka si contendono una maglia da titolare e rappresentano valide alternative anche a gara in corso. Al di là delle scelte dei singoli, però, l'impianto tattico non dovrebbe cambiare: tre trequartisti alle spalle dell'unica punta Harry Kane, con l'obiettivo di sfruttare qualità, velocità e fantasia per mettere sotto pressione la difesa messicana fin dai primi minuti.

Messico (4-3-3): Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Romo, Lira, Mora, Alvarado, Jimenez, Quinones. Allenatore: Javier Aguirre

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford, O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence, Rice, Anderson, Rashford, Bellingham, Madueke, Kane. Allenatore: Thomas Tuchel

Cosa aspettarsi dalla partita

I pronostici della vigilia indicano l'come favorita per il passaggio del turno. È quindi lecito aspettarsi una partita in cui saranno gli inglesi a gestire il possesso del pallone e a prendere l'iniziativa, cercando di imporre il proprio ritmo e di sfruttare la superiore qualità tecnica per trovare gli spazi nella difesa avversaria.

Il Messico, però, difficilmente cambierà la propria identità. La formazione centroamericana ha costruito il suo ottimo percorso attraverso un calcio propositivo e offensivo e, anche contro un'avversaria di questo livello, è improbabile che scelga di rinunciare completamente al proprio modo di giocare. È più verosimile che abbassi leggermente il baricentro per concedere meno spazi, senza però rinunciare a ripartire con decisione e a cercare la porta avversaria ogni volta che se ne presenterà l'occasione.

La naturale superiorità tecnica dell'Inghilterra dovrebbe tradursi in un maggiore controllo del possesso, ma il Messico ha dimostrato di saper sfruttare con efficacia le transizioni e di poter creare pericoli anche contro difese ben organizzate. Proprio questo equilibrio tra due filosofie di gioco diverse rende la sfida particolarmente interessante.

Le premesse, dunque, sono quelle di una gara intensa e spettacolare. Entrambe le squadre dispongono di un potenziale offensivo importante e di giocatori capaci di inventare la giocata decisiva in qualsiasi momento, motivo per cui è lecito attendersi un incontro ricco di occasioni e con buone possibilità di vedere diverse reti.

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