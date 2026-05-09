La Ligue 1 propone una sfida delicata in chiave salvezza ed equilibrio di classifica: Metz-Lorient, in programma domenica 10 maggio alle ore 21:00. Il Metz, diciottesimo a 16 punti, è in piena lotta per non retrocedere, mentre il Lorient, nono a 42 punti, vuole chiudere la stagione nella parte sinistra della graduatoria. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Stéphane Le Mignan, arriva con grande necessità di punti. Il 3-4-2-1 punta su compattezza e ripartenze, con Diallo riferimento offensivo e Hein chiamato a dare qualità tra le linee.

Il Lorient, guidato da Olivier Pantaloni, propone lo stesso sistema di gioco ma con maggiore equilibrio e qualità in mezzo al campo. Pagis e Makengo saranno fondamentali per collegare centrocampo e attacco, con Bamba terminale offensivo.

Le probabili formazioni di Metz-Lorient

Ci si attende una partita molto tattica: il Metz cercherà di fare la gara per necessità di classifica, mentre il Lorient proverà a gestire il ritmo e colpire nei momenti giusti. In uno scontro così delicato, saranno decisivi gli episodi e la tenuta mentale.

Metz (3-4-2-1): Fischer, Gbamin, Sané, Ballo-Touré, Kouao, Traoré, Touré, Abuashvili, Sabaly, Hein, Diallo. Allenatore: Stéphane Le Mignan

Lorient (3-4-2-1): Mvogo, Faye, Talbi, Meité, Kouassi, Abergel, Ebong, Bris, Pagis, Makengo, Bamba. Allenatore: Olivier Pantaloni

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