Lo streaming gratis della gara Metz-Nantes: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 4 aprile - 09:00

La Ligue 1 mette di fronte due squadre in piena lotta per la salvezza: Metz-Nantes, in programma domenica 5 aprile alle ore 17:15. Il Metz, ultimo in classifica con 14 punti, è chiamato a un vero e proprio scontro diretto per tenere vive le speranze di permanenza, mentre il Nantes, penultimo a quota 17 punti, ha l’occasione di allungare e mettere pressione alle dirette concorrenti. Una gara che si preannuncia tesa, combattuta e potenzialmente decisiva per il destino di entrambe. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Metz, allenato da Stephane Le Mignan, si affida a un 3-4-2-1 con Hein e Sabaly a supporto di Diallo. La squadra ha bisogno di maggiore incisività offensiva e dovrà cercare di sfruttare al meglio le occasioni create, soprattutto in una gara così delicata. Con soli 14 punti, i padroni di casa non possono più permettersi passi falsi.

Il Nantes, guidato da Luis Castro, risponde con un 4-3-3 che punta su dinamismo e ampiezza. Il tridente offensivo composto da Abline, Mohamed e Guirassy avrà il compito di mettere pressione alla difesa avversaria e capitalizzare le occasioni. Con 17 punti, gli ospiti vogliono sfruttare questo scontro diretto per fare un passo importante in chiave salvezza.

Le probabili formazioni di Metz-Nantes — Ci si aspetta una gara molto intensa e nervosa, dove la posta in palio potrebbe incidere sull’atteggiamento delle due squadre. Il Metz proverà a spingere sfruttando il fattore campo, cercando di costruire gioco e trovare spazi tra le linee, mentre il Nantes potrebbe adottare un approccio più equilibrato, pronto a colpire in ripartenza. In partite di questo tipo, saranno fondamentali concentrazione, gestione degli episodi e concretezza sotto porta.

Metz (3-4-2-1): Fischer, Gbamin, Sané, Ballo-Touré, Kouao, Traoré, Touré, Abuashvili, Sabaly, Hein, Diallo. Allenatore: Stephane Le Mignan

Nantes (4-3-3): Lopes, Amian, Awaziem, Tati, Leroux, Mwanga, Kwon, Tabibou, Abline, Mohamed, Guirassy. Allenatore: Luis Castro