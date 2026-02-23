Non perdere Middlesbrough-Leicester: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 20:46)

Domani alle 20:45 in occasione della trentaquattresima giornata di Championship, scendono in campo Middlesbrough e Leicester al Rivierside Stadium. Testacoda che può regalare mille emozioni: per scoprire come non perdere questa partita, continua a leggere l’articolo.

Hai tre possibilità per vedere Middlesbrough-Leicester in streaming gratis

Dove vedere Middlesbrough-Leicester in diretta TV e streaming gratis — Middlesbrough-Leicester sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre — Il Middlesbrough, nettamente favorito, è alle prese con la battaglia con il Coventry City di Frank Lampard. Le due formazioni infatti continuano a salire e scendere dalla vetta dato il minimo margine di differenza. In questo momento c’è il Coventry al vertice, ma con una vittoria il Middlesbrough potrebbe agganciarlo. Nelle ultime partite, però, non è riuscito a strappare una vittoria. Ha infatti guadagnato un solo punto nelle ultime due partite, giocate proprio contro il Coventry (la penultima) e Oxford (ultima, il 21 febbraio).

Nobile decaduta del calcio inglese, il Leicester quest’anno rischia seriamente di essere retrocesso nella terze serie. Al momento conta 33 punti e nelle ultime cinque partite ha collezionato un solo punto, guadagnato peraltro nell’ultima giornata di campionato contro lo Stoke. Il Leicester, però, è stato penalizzato per decisione della Federazione di -6 punti: con questi, godrebbe sicuramente di una situazione più piacevole.

Le probabili formazioni di Middlesbrough-Leicester — I padroni di casa scendono in campo con il 3-5-2, modulo solido con un centrocampo folto e due riferimenti offensivi. Gli ospiti invece risponderanno con il 4-2-3-1, con Daka in attacco coadiuvato da Monga, Mukasa e Mavididi.

Middlesbrough (3-5-2): Brynn; Brittain, Ayling, Malanda, Targett; Browne, Hackney, Morris, McGree; Whittaker, Conway

Leicester (4-2-3-1): Begovic; Pereira, Okoli, Nelson, Thomas; Winks, Skipp; Monga, Mukasa, Mavididi; Daka