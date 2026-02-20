derbyderbyderby streaming Middlesbrough-Oxford, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Middlesbrough-Oxford: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Il Middlesbrough continua la sua battaglia per la vetta insieme al Coventry City di Frank Lampard. Sabato 21 febbraio alle 16:00 i biancorossi affronteranno l'Oxford alle 16:00 al Riverside Stadium. Per scoprire come guardare questo avvincente match continua a leggere l'articolo.

Guarda ora Middlesbrough-Oxford GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Dove vedere Middlesbrough-Oxford in diretta TV e streaming gratis

Middlesbrough-Oxford sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Middlesbrough-Oxford sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Il Middlesbrough sembra ormai sicuro di un posto nella prossima Premier League. Infatti, sono le prime due squadre della Championship a guadagnare il pass verso la massima divisione, ed i biancorossi insieme al Coventry hanno un netto distacco sulle avversarie, ma continuano il loro sali-scendi tra il primo ed il secondo posto. il Middlesbrough aveva quattro vittorie di fila guadagnate, ma l'ultima sconfitta ha riportato la squadra di Lampard in vetta.

    L'Oxford, al contrario, è al penultimo posto in Championship e rischia una pesante retrocessione. Con un solo pareggio e ben tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, il biglietto da visita non è assolutamente dei più positivi. Infatti, il Middlesbrough è senza dubbio la squadra favorita per la vittoria finale e l'impresa degli ospiti è davvero difficile che si concretizzi.

    Le probabili formazioni di Middlesbrough-Oxford

    I padroni di casa scendono in campo con un modulo consolidato e che sta regalando grandi soddisfazioni. Il 4-4-2 del Middlesbrough è una sicurezza. Gli ospiti dal canto loro rispondono con un 4-2-3-1, con unico riferimento offensivo Lankshear.

    Middlesbrough (4-4-2): Brynn; Brittain, Ayling, Malanda, Targett; Browne, Morris, Hackney, McGree; Whittaker, Strelec

    Oxford City (4-2-3-1): Ingram; Spencer, Makosso, Brown, Currie; Valks, McDonnell; Mills, Donley, Placheta; Lankshear

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

