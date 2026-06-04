L’Olimpia Milano ha lanciato un segnale molto chiaro nella terza sfida della serie, imponendosi sulla Pallacanestro Brescia con un convincente 93-68. Dopo un primo tempo caratterizzato da grande equilibrio, la formazione guidata da Ettore Messina ha cambiato marcia nella ripresa, dominando il terzo periodo con un parziale di 23-10 e allungando ulteriormente negli ultimi dieci minuti grazie a un eloquente 26-15.

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Il momento delle due squadre

Il successo consente ai biancorossi di portarsi sul 2-1 nella serie e di presentarsi a Gara 4 con la possibilità di chiudere i conti davanti al pubblico del Forum. Per questo motivo Milano parte favorita nei pronostici, forte di una maggiore profondità di roster e dell'inerzia acquisita dopo l'ultima prestazione.

Brescia, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi. La squadra lombarda è stata una delle protagoniste assolute della stagione regolare, conclusa al secondo posto della classifica grazie a un rendimento costante e a una pallacanestro spesso brillante. Un percorso che ha confermato la crescita del club e la sua capacità di competere stabilmente ai vertici del campionato.

Fuori dal campo, nel frattempo, continuano a circolare indiscrezioni sul futuro della società e sulla possibilità che la licenza possa essere trasferita per dare vita a un nuovo progetto cestistico a Roma. Si tratta di voci che restano al centro del dibattito, ma che per il momento non devono distrarre la squadra dall'obiettivo immediato.

Prima di pensare al futuro, infatti, Brescia vuole continuare a lottare in questi playoff. Nonostante il divario tecnico con Milano, la formazione biancoblù ha già dimostrato nel corso della stagione di poter mettere in difficoltà i campioni d'Italia e proverà a giocarsi tutte le proprie chance per riportare la serie in parità.

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