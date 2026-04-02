Il 5 aprile 2026 al PalaBigi si gioca Pallacanestro Reggiana-Olimpia Milano, sfida di Lega Basket Serie A.

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Reggio Emilia punta su energia e fisicità sotto canestro, mentre Milano si presenta con un roster più profondo e completo. La partita potrebbe decidersi su ritmo e gestione dei possessi: i padroni di casa cercheranno intensità, Milano dovrà evitare cali e controllare i rimbalzi.

La chiave della partita sarà nella gestione dei possessi e nelle transizioni: Milano dovrà evitare cali di concentrazione e controllare i rimbalzi difensivi, mentre Reggiana cercherà di alzare l’intensità per restare in partita.

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Milano-Reggiana

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