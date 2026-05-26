A volte basta una sola notte per trasformare tensione in festa oppure in rimpianto. È con questo peso addosso che Millonarios e O'Higgins si presenteranno all’El Campín nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, nell’ultima e decisiva giornata della fase a gironi di Copa Sudamericana. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MILLONARIOS-O'HIGGINS CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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La classifica lascia ancora tutto aperto. Il Millonarios parte leggermente avanti e sa che una vittoria potrebbe spalancare le porte della qualificazione, ma il margine di errore resta sottilissimo. Dall’altra parte l’O’Higgins arriva a Bogotá con la consapevolezza di potersi ancora giocare tutto, nonostante il passo falso dell’ultimo turno contro il Boston River. L’altura dell’El Campín, il clima caldo delle grandi serate colombiane e la pressione del pubblico renderanno la partita ancora più intensa. Il Millonarios nelle ultime settimane ha alternato prestazioni convincenti ad altre più nervose, ma il pareggio ottenuto sul campo del San Paolo ha dimostrato che la squadra possiede ancora personalità e capacità di reagire nei momenti delicati.

L’O’Higgins invece arriva in Colombia con meno pressione e forse proprio per questo potrebbe diventare ancora più pericoloso. I cileni hanno già battuto il Millonarios nella gara d’andata con un netto 2-0 e sanno di poter creare difficoltà soprattutto nelle transizioni veloci e nelle situazioni di campo aperto.

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