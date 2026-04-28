La sfida tra Millonarios e San Paolo, valida per la Copa Sudamericana, si inserisce in un contesto di girone già ben delineato, con i brasiliani a punteggio pieno dopo due giornate e i colombiani costretti a inseguire. Il confronto mette di fronte due squadre che arrivano entrambe da una vittoria in campionato, ma con percorsi in Coppa diversi: gli ospiti hanno già trovato una certa continuità, mentre i padroni di casa hanno alternato prestazioni più solide tra le mura amiche a difficoltà evidenti fuori. Guarda ora Millonarios-San Paolo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Millonarios-San Paolo: dove vedere la Copa Sudamericana in Streaming e in Tv

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Millonarios-San Paolo nel palinsesto Live

Qui Millonarios

Qui San Paolo

Ilsi presenta a questa partita dopo il successo per 2-0 contro il, una gara gestita con buona efficacia soprattutto nella fase offensiva. È un risultato che conferma un trend abbastanza chiaro: in casa la squadra colombiana cambia passo. I numeri lo supportano in maniera netta, con 7 risultati utili consecutivi tra le mura amiche (senza sconfitte) e una media di 1.9 gol segnati a partita, accompagnata da appena 0.5 subiti.

Il San Paolo arriva con uno stato di forma più lineare, soprattutto nelle competizioni ufficiali. Il successo per 1-0 contro il Mirassol è stato il terzo risultato utile consecutivo tra campionato e coppe, tutti ottenuti senza subire gol. È un dato che definisce bene il momento della squadra: non sempre dominante nella produzione offensiva (solo un tiro in porta nell’ultima gara), ma estremamente concreta.

In Copa Sudamericana il percorso è stato fin qui impeccabile, con due vittorie su due e nessun gol subito. Il 2-0 contro l’O’Higgins e l’1-0 in trasferta contro il Boston River mostrano una squadra capace di adattarsi ai contesti, vincendo sia gestendo il ritmo sia colpendo con cinismo.

Millonarios-San Paolo, probabili formazioni

: Novoa; Moreno, Elizalde, Banguero, Sarabia, Valencia; García, Ureña, Silva; Contreras, L. Castro.

San Paolo (4-2-3-1): Rafael; Ramon, Toloi, Sabino, Diaz; Negrucci, Danielzinho; Artur, Luciano, Lucca; Calleri. Allenatore: Roger Machado

Guarda ora Millonarios-San Paolo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365