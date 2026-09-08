La EFL Cup entra nel vivo con la sfida tra Millwall e Newcastle, valida per il terzo turno della competizione. I Magpies hanno raggiunto almeno le semifinali in tre delle ultime quattro edizioni della coppa e puntano a proseguire il proprio cammino anche nella prima stagione con Matthias Jaissle in panchina. Di fronte ci sarà un Millwall alle prese con una vera e propria emergenza infortuni. VEDI MILLWALL-NEWCASTLE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Newcastle ha iniziato la nuova stagione con un percorso ricco di emozioni. Dopo il pareggio subito all'ultimo minuto contro il Liverpool, i Magpies hanno superato il West Bromwich per 3-2 nel turno precedente di questa competizione, prima di battere il Tottenham 2-0 e pareggiare 2-2 contro il Bournemouth dopo essere andati sotto di due reti. Il Millwall, invece, deve fare i conti con numerose assenze: sono ben dieci, tra infortunati e squalificati, i giocatori della prima squadra indisponibili per la sfida. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI MILLWALL-NEWCASTLE. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Millwall-Newcastle in diretta TV e streaming

Millwall-Newcastle non sarà trasmessa in diretta TV italiana, con il calcio d'inizio previsto per martedì 8 settembre alle ore 20:00. Per l'EFL Cup non è infatti prevista una diretta televisiva italiana. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e le eventuali modalità di visione disponibili.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la EFL Cup e cercare Millwall-Newcastle tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Millwall-Newcastle

Per cercare Millwall-Newcastle nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la EFL Cup; cercare Millwall-Newcastle tra le partite di martedì 8 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Millwall-Newcastle: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà martedì 8 settembre allo The Den di Londra, lo stadio del Millwall. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:00. Non è prevista una diretta TV italiana della partita.

Partita: Millwall-Newcastle

Competizione: EFL Cup, terzo turno

EFL Cup, terzo turno Data: martedì 8 settembre

martedì 8 settembre Orario: 20:00

20:00 Stadio: The Den, Londra

The Den, Londra Diretta TV: non prevista in Italia

non prevista in Italia Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Millwall

Il Millwall arriva alla sfida contro il Newcastle in una situazione particolarmente complicata sul fronte della rosa. Il club deve infatti fare i conti con una lunga lista di indisponibili tra infortuni e squalifiche. Casper De Norre, Mathis Servais, Tristan Crama, Ryan Leonard, Josh Coburn, Mihailo Ivanovic, Kyrell Lisbie e Luke Cundle sono ai box per problemi fisici, mentre Jenson Metcalfe deve scontare una squalifica dopo l'espulsione rimediata contro il Bolton. I Lions, inoltre, hanno perso due delle ultime tre partite e non superano il terzo turno della EFL Cup dalla stagione 2005-06.

Qui Newcastle

Il Newcastle si presenta al terzo turno con una rosa che, nonostante alcune cessioni importanti durante l'estate, viene considerata più profonda rispetto alla scorsa stagione. La squadra di Matthias Jaissle ha già affrontato diversi momenti complicati nelle prime uscite, mostrando però la capacità di reagire. I Magpies hanno raggiunto almeno i quarti di finale in cinque delle ultime sei edizioni della competizione e puntano a confermare la propria tradizione recente in EFL Cup. Da monitorare anche le condizioni di Tino Livramento, rientrato nel fine settimana ma non ancora considerato pronto per partire titolare.

La chiave tattica della partita

Probabili formazioni di Millwall-Newcastle

La sfida potrebbe essere decisa soprattutto dalla capacità delcontro un Millwall costretto a fare i conti con numerose assenze. I padroni di casa dovranno cercare di mantenere compattezza tra i reparti e limitare gli spazi alle offensive dei Magpies, evitando di concedere transizioni facili agli uomini di Jaissle.che potrebbe inevitabilmente pagare sul piano fisico e delle rotazioni. La gestione del ritmo sarà dunque fondamentale: se i Magpies riusciranno a imporre il proprio gioco fin dalle prime battute, il Millwall potrebbe essere costretto a una gara prevalentemente difensiva.

MILLWALL (4-2-3-1): Marschall; Baggott, Taylor, Cooper, Sturge; Kelly, Mazou-Sacko; Issoufou, Neghli, Esse; Dykes.

NEWCASTLE (4-2-3-1): Hornicek; Dedic, Thiaw, Schar, Hall; Steur, Gonzalez; Murphy, Ramsey, Toure; Fernandez-Pardo.