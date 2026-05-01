La Championship inglese propone una sfida con obiettivi opposti: Millwall-Oxford, in programma sabato 2 maggio alle ore 13:30. Il Millwall, terzo in classifica, è in piena corsa per la promozione e vuole continuare a mantenere alta la pressione sulle prime posizioni, mentre l’Oxford, ventiduesimo, è chiamato a fare punti pesanti per alimentare le speranze di salvezza. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Alex Neil, si presenta con un 4-4-1-1 solido e ben organizzato, costruito su intensità e compattezza. Smallbone agirà alle spalle di Coburn, con il compito di collegare centrocampo e attacco e creare occasioni offensive.

L’Oxford, guidato da Gary Rowett, risponde con un 4-2-3-1 equilibrato, puntando su organizzazione difensiva e ripartenze rapide. Harris, Goodrham e Placheta agiranno alle spalle di Lankshear, cercando di sfruttare gli spazi e rendere pericolosa la squadra in fase offensiva.

Le probabili formazioni di Millwall-Oxford

Ci si attende una partita in cui il Millwall proverà a fare la gara sfruttando il fattore campo e la qualità dei propri interpreti, mentre l’Oxford cercherà di difendersi con ordine e colpire in contropiede. In una sfida con obiettivi così diversi, la gestione dei momenti chiave e la concretezza sotto porta potranno risultare decisive.

Millwall (4-4-1-1): Benda, Byran, Cooper, Crama, Leonard, Ballo, Mazou-Sacko, Luongo, Emakhu, Smallbone, Coburn. Allenatore: Alex Neil

Oxford (4-2-3-1): Cumming, Currie, Brown, Helik, Long, Brannagan, Keersmaeker, Goodrham, Harris, Placheta, Lankshear. Allenatore: Gary Rowett

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